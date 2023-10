L’international, levier de transformation de nos territoires et de nos entreprises

Chez Business France, nous avons une conviction forte : notre économie, nos entreprises, nos territoires ont besoin d'international. L'export et l'attractivité ne sont pas simplement des bonus. Ce sont des atouts pour la croissance et pour l'emploi. Ce sont les conditions de la réindustrialisation de notre pays. Pour continuer à ouvrir des usines, nous avons besoin d'attirer en France toujours plus d'entreprises étrangères. Et pour que ces usines prospèrent, il est nécessaire d'aider nos entreprises à trouver des débouchés sur les marchés internationaux. Nos concurrents ne nous attendent pas, ils ne nous font pas de cadeau. Alors il faut y aller à fond.

Business France s'engage à porter l'ambition de France 2030 à l'international. C'est l'objet du partenariat que nous avons scellé le 3 octobre avec le Secrétariat général pour l'investissement. Ensemble, nous déployons un parcours « France 2030 Export » taillé sur mesure pour les entreprises lauréates du plan, afin d'en faire de véritables champions de l'export. Ensemble, nous allons prospecter les meilleurs talents étrangers et les meilleurs projets d'investissements, ceux dont nous avons besoin pour positionner la France en tête de la compétition économique mondiale.

Business France s'engage, aux côtés de la Team France Export, pour déployer le nouveau plan « Osez l'export » lancé par le ministre Olivier Becht. Nous accélérons sur le digital pour permettre à nos PME-ETI de toucher des acheteurs du monde entier. Nous accélérons sur le Volontariat international en entreprise pour aider nos entreprises à trouver les jeunes talents dont elles ont besoin. Nous couvrons jusqu'à 30% du coût de leur participation aux Pavillons que nous organisons sur les plus grands salons mondiaux. Nous leur amenons en France des acheteurs étrangers triés sur le volet. Nous les accompagnons dans le cadre de programmes d'accélération dédiés.

Nous proposerons également des partenariats structurés aux plateformes d'e-commerce mondial pertinentes pour favoriser l'accès à elles des PME et ETI françaises. En outre, un programme d'actions sera lancé pour accompagner à l'export des entreprises spécialisées dans les métiers d'art : nous avons signé à cet effet, le 6 octobre, une convention cadre avec l'Etat.

Business France s'engage, avec ses partenaires, pour donner le coup d'envoi de « l'Acte II » des Team France. La Team France Export, qui fédère depuis 2018 Business France, Bpifrance et CCI France sous le chef de file des Régions, est un succès. En quatre ans, elle a déjà accompagné près de 30 000 entreprises. La Team France Invest tourne à plein régime : pour la 4ème année consécutive, la France était en 2022 le pays le plus attractif d'Europe ! Il faut profiter de ce momentum pour aller plus loin. Trois mots d'ordre : renforcer, élargir, consolider. Aussi, nous proposons d'avancer dans deux directions complémentaires. Nous proposons de déployer une véritable approche sectorielle en coordination avec les filières, comme nous le faisons par exemple avec la filière aérospatiale, afin de favoriser le développement export de ces secteurs. Et nous proposons de renforcer encore l'esprit d'équipe qui anime l'ensemble des acteurs français de l'international établis à l'étranger.

Ensemble, nous parviendrons à atteindre les 200 000 entreprises exportatrices à l'horizon 2030.