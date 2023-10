« La facture électronique présente de nombreux avantages économiques pour les entreprises » (Cécile de Saint Michel)

La facture électronique était le thème central du 78e Congrès des experts-comptables qui s'est déroulé fin septembre à Montpellier. Quelles seront les conséquences de cette réforme sur la vie des entreprises ?

Cécile de Saint Michel : La réforme de la facture électronique sera un événement majeur puisqu'elle implique de nouveaux process au sein des entreprises, notamment en matière de méthodes de comptabilisation. En effet, il y aura un système d'automatisation pour la comptabilité des factures que les sociétés vont émettre et recevoir à terme. C'est une révolution pour les entreprises comme pour nous les experts-comptables.

Les entreprises ont-elles pris la mesure de cette révolution technologique ? Comment peuvent-elles mieux s'y préparer ?

Les TPE, qui représentent 90 % de notre clientèle, ont entendu parler de la facture électronique, mais elles n'ont pas encore pris conscience des bénéfices que celle-ci leur apportera. Pour l'heure, les entrepreneurs voient la facture électronique comme une contrainte plutôt que comme un vecteur de simplification. C'est donc à nous les experts-comptables de leur expliquer les avantages économiques à passer le plus rapidement possible à la facture électronique sans attendre la mise en place de la plateforme fiscale du gouvernement. Dans les pays où la facture électronique a été mise en place, on observe une réduction significative du coût de traitement des factures pour les entreprises et des délais de règlement, une accélération du processus de facturation, un moindre risque d'erreur ainsi qu'une meilleure traçabilité. C'est pourquoi nous demandons instamment aux pouvoirs publics la rapide mise en place de l'annuaire des entreprises.

Les cabinets d'experts-comptables seront d'importants collecteurs des données. Quels bénéfices les entreprises vont-elles pouvoir en tirer ?

Avec la facture électronique, la data sera structurée en instantané. Cela permettra d'avoir des mesures plus précises, en temps réel, de faire de la comptabilité prédictive et de mieux accompagner les entreprises dans leurs choix stratégiques. En effet, grâce à la facture électronique et aux données, nous serons capables de dégager des tendances et de faire des prédictions sur l'évolution de leur activité. Des logiciels dotés d'intelligence artificielle nous permettent d'ailleurs déjà d'automatiser un certain nombre d'opérations de comptabilité. Avec la facture électronique, le développement de cette technologie va s'accélérer.

A l'heure où les exigences en matière de reporting extra-financier se renforce, les experts-comptables se positionnent aussi sur la durabilité. Comment peuvent-ils accompagner les entreprises dans la transition écologique ?

Grâce à la facture électronique, nous aurons accès à toutes sortes de données structurées. Par exemple, à la valeur en euros de leur facture d'électricité et aux kwh consommés. Le fait de disposer de données extra-financières en temps réel, nous permettra d'accompagner nos clients dans la mise en place d'une démarche de responsabilité sociétale et environnementale (RSE). Nous sommes les premiers conseillers des chefs d'entreprise, nous avons un vrai rôle à jouer dans la mise en place de démarches durables dans les TPE. La transition écologique des entreprises ne se fera pas sans les experts-comptables.

D'autant qu'elles seront contraintes de s'y mettre...

En effet, toutes les entreprises sont aujourd'hui concernées par la durabilité, pas seulement les grands groupes. Avec l'entrée en vigueur de la directive CSRD, celles qui seront soumises à l'obligation de reporting extra-financier devront le faire pour toute la chaîne de valeur, donc pour l'ensemble de leurs sous-traitants et fournisseurs, jusqu'à la plus petite entreprise. Les TPE seront ainsi contraintes de remonter leurs données extra-financières aux donneurs d'ordre. Certes, il n'y a pas d'obligation légale pour les TPE de produire ces données, mais il y aura bien une obligation économique. D'autant que, pour obtenir un emprunt à un taux intéressant, elles vont devoir fournir des données extra-financières aux établissements bancaires et financiers, de même qu'aux pouvoirs publics pour obtenir des subventions.

La digitalisation des cabinets, la data, l'automatisation... Vous affirmez l'ouverture d'une nouvelle ère pour les cabinets d'expertise comptable. Quelles nouvelles missions pourront-ils offrir demain à leurs clients ?

Avec l'arrivée de la facturation électronique, le déploiement de la data et de l'IA, beaucoup de tâches vont être automatisées dans les cabinets, ce qui libérera du temps pour accompagner nos clients sur d'autres enjeux comme le conseil stratégique, la durabilité, la cybersécurité... La profession doit s'adapter à ces changements en matière de stratégie et donc de gestion des compétences. C'est pourquoi le CNOEC a mis en place un programme de formation baptisé Profession Comptable 2030. Financé à hauteur de 4,7 millions d'euros, ce programme est inédit dans l'histoire de la profession. Nous allons développer sur 3 ans une cinquantaine de parcours de formation pour aider non seulement nos collaborateurs à évoluer dans leurs compétences mais aussi les experts-comptables à optimiser leur management et à renforcer leur offre de service.

Lors de votre Congrès, Bruno Le Maire a annoncé un choc de simplification pour réduire les normes et les contraintes qui pèsent sur les entreprises. Comment comptez-vous prendre part à ce chantier ?

Cela fait des années que nous proposons des mesures en ce sens, mais jusqu'à présent, les pouvoirs publics nous ont écoutés d'une oreille distraite. Désormais, la porte de Bercy nous est ouverte. Bruno Le Maire nous a sollicités sur la question de la simplification de la vie économique, nous remettrons donc très bientôt une vingtaine de propositions à ses équipes. Notre institution doit être utile à la profession et aux entreprises. C'est ainsi que je conçois mon engagement et le mandat que j'exerce en tant que présidente de l'Ordre : utile et placé sous le signe de l'action. Nous serons donc, bien évidemment, partie prenante des Assises de la simplification qui seront prochainement lancées par le Ministre et qui représentent un enjeu colossal pour notre économie.