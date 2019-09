La plus large gamme GNV du marché

Les nouvelles homologations du cycle WLTP « World harmonized light vehicules test procédure » ont imposé des évolutions aux construc teurs quant à la mesure de leurs émissions de CO2, Nox et de particules fines. Les derniers modèlesTGI, optimisés en ce sens, sont d'autant plus performants. Découvrons les deux modèles GNV de SEAT disponibles en France : Leon TGI Evo et l'Arona TGI.

La Leon TGI EVO, à partir de 28 140€

La France a bénéficié d'un lancement d'une version améliorée de la Leon TGI par rapport à celle qui existait déjà en Espagne depuis plusieurs années. Motorisation : son moteur passe d'un 1,4 de 110 chevaux à 1,5 litres de 130 chevaux, en bi-carburation. Il est capable de fonctionner indépendamment au gaz ou à l'essence. L'autonomie en mode GNC (Gaz Naturel Comprimé) a également été revue à la hausse.

Réservoirs GNV : alors que la précédente version se limitait à deux réservoirs, la nouvelle en embarque un troisième. Portée à 17.3 kilos et rechargeable en 2 minutes, la capacité totale des réservoirs permet d'offrir une autonomie proche de 500 kilomètres en utilisation gaz. Le réservoir essence a du coup été rétréci, passant de 40 litres à 9 litres. Un choix qui confirme la volonté de rouler le plus possible avec un carburant propre. La Leon TGI accélère enfin de 0 à 100 km/h en moins de dix secondes et sa vitesse maximale monte à 206 km/h. La Leon TGI Evo est disponible en France en finition Style, Style Business mais également en finition Xcellence. Elle combine les dernières technologies à une conduite plus respectueuse de l'environnement et plus économique. Consommation et émissions : la Leon TGI est aussi particulièrement frugale grâce un cycle mixte de 3,4kg de GNV au 100 km. Avec un coût au kg de seulement 1,10€ en moyenne, un plein ne coûte que 20€ pour faire 500km.

L'Arona TGI, à partir de 21 520€

L'unique SUV au monde à rouler 100% GNV. Motorisation : reprenant le moteur GNV 1.0 TSI de 90 chevaux (66 kW) à trois cylindres et 12 soupapes embarqué à bord de la nouvelle Polo TGi, le Seat Arona TGI est piloté par une boite de vitesses manuelle à six rapports. En termes de performances, le SUV au gaz naturel de SEAT promet un 0 à 100 km/h abattu en 13,2 secondes et une vitesse de pointe de 172 km/h.

Réservoirs GNV : animé par trois réservoirs GNC, le Arona TGI embarque jusqu'à 13,8 kilos de gaz naturel, il bénéficie d'une autonomie qui peut atteindre jusqu'à 360 km en mode GNV (basée sur la norme WLTP). Son réservoir d'essence de 9 litres lui offre 150 km supplémentaires, soit une autonomie totale de 510 km. La nouvelle SEAT Arona TGI est disponible dans les finitions Style, Xcellence et Style Business réservée aux professionnels.

Consommation et émissions : à l'image de la Leon, l'Arona TGI est elle aussi particulièrement frugale avec un cycle mixte de 3,5kg de GNV au 100 km. Les 2 véhicules ont d'ailleurs des émissions de CO2 contenus de 93gr de CO2, bénéficiant de la vignette Crit'Air 1 et d'une exonération de TVS pendant 12 trimestres.