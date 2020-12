La qualité de vie des patients, nouvelle mesure de l'efficacité des soins

Qu'est ce qui compte pour vous ? La question de la qualité de vie d'un patient est de plus en plus au cœur des priorités des acteurs de santé. C'est particulièrement le cas pour Johnson & Johnson Medical Devices qui développe et commercialise de nombreux dispositifs médicaux. « Si dans un premier temps, les prothèses de genou ont été conçues pour aider le patient à retrouver une mobilité durable, avec une longévité suffisante pour ne pas avoir à réopérer le patient, Johnson & Johnson a voulu aller plus loin en interrogeant les patients pour comprendre l'impact de leur prothèse de genou sur leur vie quotidienne », explique Claire Chabloz, directrice médicale pour Johnson & Johnson Medical Devices France.

Ressentent-ils des problèmes de stabilité lorsqu'ils descendent un escalier ? Ont-ils des difficultés à s'agenouiller pour jardiner ? Autant de questions qui permettent de mesurer leur nouvelle qualité de vie. « Nous avons pris spécifiquement en compte ces résultats dans le développement de la nouvelle génération de prothèses », poursuit-elle. Les indicateurs, baptisés PROMs (Patient-Reported Outcomes Measures) évaluent les résultats des soins tels que ressentis par les patients : diminution de la douleur, amélioration de l'autonomie ou au contraire des effets secondaires handicapants... Autant d'éléments qui étaient jusqu'alors rarement pris en considération, sauf dans certains projets de recherche. Mesurer systématiquement les résultats qui comptent pour le patient est donc une vraie révolution !

Cela nécessite une organisation et des outils adaptés pour permettre le recueil des données auprès des patients. Johnson & Johnson Medical Devices propose d'accompagner les établissements de santé en mettant notamment à leur disposition un outil digital, déployé dans une centaine d'hôpitaux dans le monde.

Transformation du système de soins

« L'aspiration première des professionnels de santé est d'améliorer la santé et le bien-être des patients, ce qui parfois n'est pas facilité par l'organisation actuelle du système de soins », regrette Claire Chabloz. Mais les choses évoluent... Jusqu'à présent, le volume de soins produits associé à un contrôle des dépenses était le critère principal dans la prise de décisions dans un contexte où la demande ne cesse de croître. Aujourd'hui, le principe fondamental de la valeur en santé, définie comme le rapport entre les résultats qui comptent pour les patients et le coût total nécessaire pour atteindre ces résultats, est de plus en plus prégnant.

Cette approche, appelée Value-based Healthcare ou Valeur en Santé permet de mieux prendre en compte le point de vue de chaque patient et de le rendre acteur de sa santé. « Par ailleurs, l'analyse des résultats patients permettra d'améliorer la qualité et la coordination des soins tout au long du parcours des patients » ajoute Christophe Duhayer, Président de Johnson & Johnson Medical Devices France

Dans le cadre de son engagement pour la création de valeur pour les patients, Johnson & Johnson Medical Devices, vient de signer un partenariat avec la Fondation de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) pour soutenir le déploiement du recueil des PROMs au sein de l'AP-HP.

Accélérer l'évolution

« La crise sanitaire a accentué la pression sur notre système de soins, mais elle pourrait catalyser les transformations nécessaires à une meilleure santé pour tous. Nous assistons à une évolution en matière d'approvisionnement, au sens où la valeur tend à remplacer le seul prix dans les décisions liées aux politiques d'achats. Cette nouvelle approche privilégie les produits et les solutions qui améliorent le quotidien des patients tout en permettant une meilleure maîtrise des coûts. Une équation clé pour contribuer à la pérennité de notre système de santé » relève Christophe Duhayer, Président de Johnson & Johnson Medical Devices France.