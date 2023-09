Le Groupe Audemard, relève le défi de la décarbonation et de l’économie circulaire pour ses activités dans l’Hexagone et les territoires ultramarins

Un Groupe familial et indépendant, spécialisé dans les matériaux de construction

Le Groupe Audemard a été créé en 1885 et c'est aujourd'hui au travers de ses quinze filiales implantées à la fois dans l'Hexagone mais aussi dans les territoires ultramarins, que le Groupe se concentre autour de six activités : le béton prêt-à-l'emploi, le granulat, le ciment, la préfabrication, les travaux publics en voirie/VRD et la valorisation de déchets inertes.

Partenaire des constructeurs, des artisans, des architectes, des négociants et des particuliers, Le Groupe Audemard propose un large panel de solutions pour la construction, la rénovation et l'aménagement décoratif.

Son savoir-faire, Le Groupe Audemard le puise au sein de son ADN d'entreprise familiale indépendante, et notamment grâce à ses 500 collaborateurs qui constituent une équipe métissée du fait de leurs cultures, leurs métiers et dont la passion pour la construction est le dénominateur commun.

Un contexte qui oblige les entreprises à se transformer et à se réinventer

Selon l'ONU, 2,5 milliards de personnes de plus habiterons dans les villes en 2050 avec des besoins en logement et en infrastructures importants. En même temps, les contraintes énergétiques n'ont jamais été aussi fortes, les changements climatiques n'ont jamais été aussi importants et l'accès aux ressources de plus en plus compliqué.

Le contexte démographique, économique et environnemental oblige les entreprises à se transformer et à innover pour faire de ces contraintes des opportunités. C'est pourquoi le Groupe Audemard a amorcé des initiatives pour être pionnier sur les territoires ultramarins.

Des exemples concrets d'initiatives du Groupe Audemard vers la décarbonation et l'économie circulaire

L'innovation est la clé pour réussir cette transition, c'est pourquoi le Groupe s'est structuré pour créer un second laboratoire qui assurera la R&D pour soutenir cette mutation en 2024.

La première résultante à ces innovations et l'amélioration des formules bétons qui intègrent du laitier moulu des hauts fourneaux Ecocem. L'ajout du laitier vient substituer une partie du ciment (et notamment le clinker qui détient une empreinte carbone élevée) et permet ainsi la réalisation d'un béton bas carbone. Le Groupe Audemard a ainsi pu réaliser le chantier d'exception de la gare éco-durable de Nice mais aussi capitaliser sur ce savoir-faire pour diffuser plus largement son offre de bétons bas carbone aux entreprises locales.

Second exemple concret, la mise en service l'année prochaine d'un nouveau centre de broyage et de mélange de ciment à La Réunion. Cet investissement important permettra de réutiliser à la fois les retours bétons et les déchets issus de la déconstruction mais également les déchets de verres provenant des déchets domestique de l'île. Ces derniers seront ensuite broyés pour être utilisés comme matière première pour la fabrication de ciments bas carbone.

En parallèle, les équipes travaillent sur l'intégration de pouzzolane extraite localement. Une fois micronisée elle viendra en substitut du clinker qui est utilisé et importé actuellement.

Cet investissement baissera drastiquement l'empreinte carbone de 35% avec un objectif de 50% d'ici 2025.

Une démarche RSE lancée en 2023 qui sert de fil conducteur pour les actions à venir

Le Groupe Audemard s'est engagé depuis le début d'année dans une démarche RSE avec quatre piliers fondamentaux que sont : l'Humain, l'Éthique, l'Environnement et l'Ancrage territorial.

L'entreprenariat responsable est la raison d'être du Groupe et la démarche RSE vient naturellement traduire les engagements sociétaux, environnementaux et plus généralement le rôle que le Groupe doit jouer dans la société.

Le Groupe Audemard restera toujours à vos côtés parce qu'ensemble LE MEILLEURE RESTE A BATIR !

Lien site internet : www.audemard.com