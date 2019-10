Les clubs sportifs, accélérateurs de réseau

« Un club, ce doit être une marque. Et une communauté. Notre objectif : réunir nos clubs partenaires et nos clients entrepreneurs pour agrandir la famille » explique Patrice Bégay, directeur exécutif de Bpifrance. Les clubs sont des acteurs économiques puissants en région, « the place to be » pour les entreprises afin d'élargir et de développer leur réseau. « Si une entreprise arrive à Dijon et devient partenaire de la JDA (Jeanne D'Arc Dijon basket et handball), elle peut assister et emmener ses clients aux matchs de handball féminin et de basket masculin. C'est un moyen de rencontrer de nouveaux clients et de nouveaux partenaires. Quand on sait donner, on reçoit » explique Patrice Bégay.

Avec 54 clubs et plus de 15 000 entreprises partenaires, le sport est une force collective correspondant pleinement à l'esprit de Bpifrance, qui a créé ce premier réseau business inter clubs et inter régional. La saison 2019/2020 accueille 20 nouveaux clubs partenaires, soit 13 championnats et 6 disciplines représentées, et même un club à l'international, le Quinze Gaulois, club de rugby masculin de Singapour. « Ce qu'on aime, c'est faire bouger les lignes, aller plus loin et innover. On dit souvent aux entrepreneurs : allez-y, purée, allez-y ! » s'enthousiasme le directeur de la communication. Devenir partenaire d'un club, c'est devenir partenaire d'un réseau de plusieurs centaines de partenaires. Le club, lui, trouve dans l'entreprise une nouvelle ressource pour se développer. « C'est un co-partenariat où les deux parties s'engagent avec une énergie hors norme » déclare Patrice Bégay. Exemple avec les Boxers de Bordeaux, club de hockey sur glace, qui a pu grâce à Bpifrance signer deux nouveaux partenariats avec Axa et un autre avec Bistro Régent. L'AC Ajaccio a lui été mis en relation avec Air Corsica.

Autres atouts pour les clubs, Bpifrance s'engage avec sa puissance de frappe envers les clubs au niveau national. Ils bénéficient d'une visibilité lors d'événements entrepreneurs et à travers les campagnes média, réseaux sociaux et print, et un accès privilégié aux 200 000 entreprises membres du réseau Bpifrance et à ses 5 000 membres Excellence. Et bien sûr un accès à tous les événements, dont Bpifrance Inno Génération, où ils ont pu être inspirés par de nombreux décideurs comme l'intervention du Président de la République qui est venu cette année à l'AccorHotels Arena célébrer les entrepreneurs français. Sans oublier l'exposition qu'apportent les réseaux sociaux sur lesquels Bpifrance est actif, soit 302 000 membres et 150 000 interactions par mois, et 270 000 visiteurs uniques par mois sur le site bpifrance.fr.

Pour faire progresser les clubs, Bpifrance est le véritable partenaire accélérateur de business.

Pour la saison 2019/2020, Le stade Rennais ligue 1 Football a intégré l'accélérateur de la région bretagne.

Les 20 nouveaux clubs partenaires

Stade Rennais : Rennes en football masculin

JDA Basket et JDA Hand : Dijon en basket masculin et handball féminin

Metropolitans 92 : Boulogne-Billancourt/Levallois-Perret en basket masculin

USDK : Dunkerque en handball masculin

Bourg de Péage Drôme Handball : Bourg-de-Péage en handball féminin

Fleury Loiret : Fleury en handball féminin

Toulon Saint-Cyr : Toulon Saint-Cyr en handball féminin

Chaumont VB : Chaumont en volley masculin

Nantes Rezé Métropole : Nantes Rezé en volley masculin

ASPTT Mulhouse : Mulhouse en volley féminin

Stade Lavallois : Laval en football masculin

Pionniers : Chamonix en hockey masculin

STB Le Havre : Le Havre en basket masculin

UJAP : Quimper en basket masculin

JA Vichy Clermont : Vichy Clermont en basket masculin

USAP : Avignon en basket masculin

NVBA : Saint-Nazaire en volley masculin

UTBM : Tours en basket masculin

Le Quinze Gaulois Singapour en rugby masculin