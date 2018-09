Les conseillers du Commerce extérieur de la France célèbrent leurs 120 ans d'activité

« Autre monde, nouvelle France » : c'est sous cette bannière que les conseillers du Commerce Extérieur de la France se réuniront, les 4 et 5 octobre prochain, à la Maison de la Mutualité à Paris, dans le cadre du 5è Mondial des CCE, le grand rendez-vous annuel de cette association qui rassemble plus de 4 000 chefs d'entreprises forts d'une expérience internationale, dans 140 pays. Une édition anniversaire qui marquera les 120 ans d'existence du réseau et qui tentera d'analyser les grandes mutations que connaît actuellement le commerce international, ainsi que de dégager des pistes pour que les entreprises françaises reprennent des parts de marché à l'export.

Rebondir dans un contexte nouveau

« La mondialisation est entrée dans une phase nouvelle depuis quelques années, avec l'évolution du commerce international et la montée du protectionnisme, la révolution numérique, les risques géopolitiques... », rappelle Alain Bentéjac, président des conseillers du Commerce extérieur de la France. « L'idée est d'analyser ces mutations rapides et profondes pour voir comment nos entreprises peuvent s'adapter, voire rebondir, et reconquérir des positions dans un contexte complètement nouveau ».

Au menu de la première journée, une série de conférences et de tables rondes, à l'instar de : « L'autre monde, cartes en mains », pour décrypter les grandes problématiques géopolitiques actuelles qui influent sur les affaires. Quant aux « Nouveaux territoires de l'entreprise », ils plancheront, entre autres, sur les ruptures technologiques, avec notamment une keynote de Gary Shapiro, président du Consumer Electric Show (CES) de Las Vegas, la grand-messe mondiale de l'innovation technologique. La gouvernance du commerce international, avec parmi les intervenants l'ancien directeur général de l'OMC, Pascal Lamy, puis le retour d'expérience des entreprises qui ont réussi à l'international seront suivis de la remise de plusieurs prix, dont l'un récompensant une PME exportatrice, à l'issue d'une série de présentations. Quatorze ateliers thématiques, en plus d'une plénière qui réunira la Team France Export, ponctueront la deuxième journée de cet événement soutenu par une trentaine de sponsors.

Les CCE, un contact de terrain, d'entrepreneur à entrepreneur

Rappelons que les CCE sont un réseau de dirigeants d'entreprises, prêts à partager avec d'autres leur expérience à l'international. L'institution cherche depuis quelques années à se redynamiser. « Nous essayons de nous réinsérer dans le dispositif de soutien à l'export de manière à ce qu'en collaboration avec d'autres organismes, nous puissions apporter notre soutien aux entreprises. Actuellement, nous discutons avec Business France et les Chambres de commerce d'une offre gratuite, qui serait une option proposée par les CCE et incluse dans le catalogue des services de ces organismes », explique Alain Bentéjac. En clair, il s'agirait de « proposer aux entreprises accompagnées qu'elles rencontrent des CCE pour que ceux-ci réagissent à leur projet de développement dans le pays où les CCE se trouvent et leur donnent des conseils sur les actions à faire ou à ne pas faire, des informations sur les contacts à prendre, des mises en relation...». Il s'agit en somme de privilégier un contact de terrain, d'entrepreneur à entrepreneur, au service de toutes les entreprises désireuses de déployer leurs ailes à l'international : PME, ETI, mais aussi startups qui, souvent dès leur création, visent les marchés internationaux.

Le programme du 5è Mondial des CCE