Les Flammes Carolo Basket Ardennes en plein rebond

À l'instar de nombreux clubs sportifs professionnels, le FCBA, membre de la communauté des Meneurs de Bpifrance, a été perturbé par la situation sanitaire, qui a provoqué de fortes restrictions liées à l'accueil du public. Mais, il peut compter sur l'appui de la banque publique d'investissement : « Notre partenariat n'est pas basé uniquement sur le volet économique. Nous nous inspirons fortement de l'enthousiasme, de l'état d'esprit positif et du dynamisme de Bpifrance. Nous sommes fiers d'appartenir à la communauté des Meneurs », indique Guillaume Créty, responsable des partenariats et de la communication du FCBA, dans lequel il travaille depuis 17 ans.

Une transformation digitale à l'œuvre

Si les deux dernières années n'ont pas été des plus favorables en raison du contexte sanitaire, le FCBA les a mises à profit pour innover. Depuis le début de la saison 2021-2022, il dispose ainsi d'un logiciel de gestion de la relation client pour fidéliser davantage ses différents publics. « Avec cet outil numérique, nous accélérons notre transformation digitale. Il nous permet d'élargir notre base de données, de mieux connaître nos publics, de proposer des offres tarifaires spécifiques et de réaliser des campagnes de promotions par mail et SMS », affirme Guillaume Créty. Résultat ? Cette saison, le club a réussi à boucler trois rencontres à guichets fermés à l'Arena, l'enceinte de 3000 places dans laquelle l'équipe évolue à domicile. Une performance de choix pour un club familial - dirigé par Yannick Yernaux, le même président depuis sa création il y a 20 ans et entrainé par son fils Romuald - et relativement jeune au plus haut niveau avec ses 11 années au sein de la Ligue Féminine de Basket (LFB). Par ailleurs, le FCBA a mis en place une autre innovation en recourant à SportEasy, une application de gestion des clubs sportifs. « Cet outil est très utile pour communiquer auprès de nos 300 licenciés amateurs. Nous l'avons découvert grâce à un webinaire de présentation organisé par Bpifrance », précise Guillaume Créty.

Lire aussi 3 mnLe Fleury Loiret Handball souhaite se relancer

Un acteur territorial important

Outre les innovations numériques, le FCBA poursuit sa stratégie d'ancrage territorial. « Notre budget est de 2,3 millions d'euros dont 1 million provient de 200 partenariats avec des entreprises privées de la région que nous avons développés au cours des dix dernières années », indique le cadre du club. Mais pour diversifier davantage ses revenus et moins dépendre des recettes générées les jours de match, le FCBA ambitionne de développer des activités événementielles. « Nous sommes gestionnaire de l'Arena depuis un an et demi. La période récente n'a pas été propice aux évènements, mais nous souhaitons développer ce segment en organisant des spectacles ou en louant les espaces à des entreprises et pour des rencontres politiques », souligne Guillaume Créty. Sur le plan social, le FCBA mène des actions en faveur des plus démunis, par le biais de l'association Les Flammes de Cœur. Celle-ci a même inspiré la LFB, qui organise, depuis 2012, un match de gala pour les enfants malades. Plus récemment, le 20 janvier dernier, l'association a redistribué 400 repas prévus pour ses partenaires VIP à des associations caritatives, à la suite de l'annulation d'un match de coupe d'Europe au dernier moment.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Découvrez tous les acteurs de l'innovation dans le sport sur : https://www.lesmeneurs.fr/