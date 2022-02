« Les clubs sportifs sont de véritables accélérateurs de business », Patrice Bégay, directeur exécutif de la communication de Bpifrance

Pourquoi avoir lancé la communauté des Meneurs ?

Bpifrance est partenaire de clubs sportifs, car ils partagent des valeurs communes de proximité, simplicité, volonté, optimisme. Ils sont des acteurs clés du dynamisme économique et social des territoires et véritables porte-étendards des régions et des collectivités. Le sport est un vecteur de rassemblements et de mises en relation, car les clubs sont des espaces permettant de rapprocher le grand public et les acteurs professionnels. Les clubs sportifs sont de véritables accélérateurs de business et des lieux de rencontre privilégiés pour les entrepreneurs. Ils représentent un enjeu d'ancrage territorial important pour Bpifrance et sont accompagnés comme de véritables entreprises.

Chez Bpifrance, nous voulons faire avancer l'écosystème du sport français, et pour cela, nous misons sur le collectif et la communauté des Meneurs, un réseau de 16 000 entreprises partenaires qui travaillent ensemble pour faire bouger le monde du sport en le réinventant. Les Meneurs sont des coachs sportifs, une locomotive qui permet de fédérer les clubs et les collectivités locales. Au-delà des exploits sportifs, des valeurs partagées comme l'esprit d'équipe, la persévérance, le dépassement de soi, l'engagement sur le terrain pour ses coéquipiers, les Meneurs, c'est une équipe qui joue collectif pour servir l'avenir !

Donnez-nous quelques exemples qui décrivent ce partenariat ?

Bpifrance se positionne comme un animateur d'une communauté à part entière pour les clubs sportifs. L'objectif est de permettre aux clubs partenaires de Bpifrance, ainsi qu'à leurs dirigeants de se rapprocher et de s'aider mutuellement. Nous organisons régulièrement des rencontres exclusives spécifiquement dédiés, comme La Journée des Meneurs. Cet événement réunit tous les présidents de clubs autour de conférences inspirantes et d'ateliers thématiques et dont la dernière édition qui a eu lieu au Cercle des Nageurs de Marseille, le 27 janvier 2022. Chaque saison, nous organisons des événements de lancement au sein des clubs sportifs pour annoncer notre partenariat en commun. Pour chacun d'entre eux, nous essayons de proposer un événement mémorable et innovant que ce soit dans le contenu, le format ou le lieu. Par exemple, le 30 novembre 2021, nous avons réalisé le lancement officiel du Boulazac Basket Dordogne dans les grottes de Lascaux. Un moment qui a marqué les esprits de tous les participants.

Comment accompagnez-vous les clubs à innover ?

Avec son expertise dans ce domaine, il était logique pour Bpifrance d'aborder le sujet de l'innovation dans le sport. L'ambition est d'être le relais d'information et de mise en relation entre le monde sportif et celui des entreprises, afin d'assurer le mariage entre excellence entrepreneuriale et performance sportive. C'est pour cela que nous avons lancé la plateforme www.lesmeneurs.fr pour générer des interactions entre tous les acteurs de l'innovation dans le sport.

Le Club Experts des Meneurs incarne l'ensemble de l'écosystème sportif (clubs, entreprises, start-up, acteurs publics régionaux, nationaux et internationaux) apportant par leurs réflexions, expériences, produits ou services, des solutions innovantes afin de dynamiser tous les acteurs de ce marché sur les plans sportif, économique, social et environnemental.

Un petit mot sur la jeunesse, une valeur chère à Bpifrance ?

La jeunesse, c'est l'avenir. Les jeunes sont les talents de demain qui feront vivre nos entreprises et grandir notre pays. Cette génération #mêmepaspeur a beaucoup à nous apprendre. Ils représentent la créativité, le dynamisme, l'audace dont certaines entreprises manquent aujourd'hui. Ils ont des connaissances sur les sujets de demain comme le numérique ou la transition écologique et énergétique, dont les entreprises ont besoin pour perdurer. C'est pour cette raison que nous avons lancé le VTE (Volontariat Territorial en Entreprise) pour mettre en relation les jeunes talents avec les dirigeants de PME et ETI françaises.

C'est aussi un moyen d'inciter les jeunes à se diriger vers ce type d'entreprises dans les territoires, plutôt que les grands groupes des métropoles. C'est là qu'ils auront un vrai rôle à jouer.

Pour conclure, que peut-on souhaiter à cette communauté pour 2022 ?

Toujours plus de sport, d'innovation et de partage. Pour que cette belle équipe des Meneurs puisse, cette année encore, servir l'avenir du sport.