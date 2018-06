Les moteurs de maxon motor donnent vie à la main bionique de Vincent Systems

Le même poids qu'une main humaine

Pour cet expert reconnu, qui a créé sa première prothèse électromécanique en 1999, cette troisième génération de prothèses de mains est "plus légère et plus compacte que les autres modèles, elle pèse essentiellement le même poids qu'une main humaine ".

Sa particularité ? Elle est bionique. Il s'agit de la première main prothétique intuitive disponible sur le marché. Sa singularité est de fournir une rétroaction sur la force de préhension à son porteur, obtenue par de courtes impulsions de vibration. En effet, si la main vibrait uniformément, une personne s'habituerait rapidement à la sensation et cesserait d'y prêter attention.

Le choix des moteurs intégrés est crucial

En clair, cette prothèse reproduit à la perfection les sensations de mains humaines : chaque doigt est activement entraîné par un moteur à courant continu, sauf le pouce qui dispose de deux moteurs. Installés directement dans les doigts, les moteurs permettent de les remplacer individuellement.

Les prothèses représentent un défi d'ingénierie important en raison de leurs objectifs de conception contradictoires : couple élevé, vitesse élevée, taille compacte et aussi économe en énergie que possible. C'est pourquoi le choix des moteurs intégrés, confié à maxon motor, est crucial.

Les moteurs maxon, un petit supplément de puissance

Les prothèses de main de Vincent Systems intègrent jusqu'à six moteurs à courant continu avec balais : DCX 10, en combinaison avec des réducteurs planétaires GP 10 A modifiés. "Les unités sont compactes et ce sont les moteurs ayant la densité d'énergie la plus élevée actuellement disponible pour notre application ", explique Stefan Schulz. Un hommage aux moteurs maxon motor, qui fournissent ce supplément de puissance. Et une fiabilité sans faille, car les entraînements doivent fonctionner pendant environ cinq ans, tout en étant exposés chaque jour à des contraintes très diverses et lourdes. "Nous sommes très satisfaits, et nous prévoyons de développer nos actionneurs électriques motorisés pour nos futures prothèses en coopération avec maxon motor", confie Stefan Schulz.

Au service des start-up du médical

Afin de proposer les solutions de hautes technologies adaptées pour motoriser les innovations des start-up telles que Vincent Systems de façon réactive, MDP maxon motor France met à disposition de ses clients des produits, des solutions et des services dédiés.

De la conception au prototypage, en passant par le développement, l'optimisation et la production de sous-ensembles mécatroniques, elle dispose d'un bureau d'études intégré, d'une unité de production pour petites et moyennes séries, basée près de Lyon, ainsi que d'une unité dédiée aux applications médicales, certifiée ISO13485.

Parce que la réactivité dans la validation d'un concept est l'élément décisif pour la pérennité des start-up innovantes, un configurateur unique dans le secteur de la motorisation permet aux clients de développer sa propre solution puis d'être livré en 11 jours contre 11 semaines en temps normal. Un service idéal pour proposer rapidement un prototype de l'application.

Spécialiste de la motorisation, MDP - maxon motor France accompagne les projets motorisés innovants, notamment pour les dispositifs médicaux ainsi que pour l'aéronautique, l'industrie et la robotique humanoïde.