Les Rencontres Internationales de la French Tech : une 7ème édition pour (re) partir à la conquête des marchés étrangers !

Enjeux et revue des mesures déployés par Business France pour aider les starts-up à la reconquête des marchés mondiaux avec Eric Morand Directeur du Département Technologies du Numérique & Service Innovants.

Dans le contexte économique actuel marqué par la crise, l'expansion à l'international est un levier de croissance pour les Start-ups ?

Le développement à l'étranger est axe stratégique majeur pour les entreprises TECH souvent « born global ». Après la « résilience », la relance est à l'ordre du jour. Il est désormais essentiel de se donner l'ambition, et les moyens, de ramener nos entreprises vers les marchés étrangers. L'export est la première source de croissance pour les PME-ETI françaises, comme l'a révélé la 1re édition du « Bilan Export des PME et ETI 2019 » menée par la Team France Export. L'international a clairement été identifié par le gouvernement comme un vecteur de croissance essentiel pour les entreprises et par conséquent, une priorité pour la sortie de crise.

Les RIFT Rencontres internationales de la French Tech s'inscriront cette année dans le cadre du Relance Export Tour sectoriel et régional, un ensemble d'événements qui ont pour objectif de raviver la confiance et l'envie d'international, et présenter les solutions opérationnelles mises à disposition des entreprises.

Que pourront découvrir les participants à cette 7ème édition ?

Crise oblige, ce sera une édition exceptionnelle pour d'abord comprendre comment la French Tech traverse cette période, entre résilience et opportunités puis surtout évoquer les enjeux liés à l'accélération de la digitalisation de nombreux secteurs dans le monde.

Un accent particulier, au travers de témoignages concrets d'entrepreneurs et de nos experts à l'étranger, sera mis sur les solutions et méthodes concrètes pour saisir ces nouvelles opportunités, (ce même à distance via des solutions digitales) et les solutions du plan de relance export pour les saisir. Parmi les speakers clés : Franck Riester Ministre du commerce extérieur et de l'attractivité , Christophe Lecourtier Directeur General de Business France , Florian Bressand COO de Mirakl, Kat Borlongan Directrice de la Mission French Tech , Frédéric Vacher Head of Innovation de 3DExperienceLab de Dassault Systems, Dorothée Julliand Directrice du WAI BNP Paribas, Coralie Mesnard Directrice Marketing de Prestashop, Mikael Ptachek Président de l'observatoire de la Fintech..... et les fondateurs des pépites en hypercroissance qui seront révélées lors de la remise des prix.

Les participants pourront également bénéficier de rendez-vous en visioconférence avec les spécialistes marchés de Business France ou du financement international de Bpifrance. Des ateliers « focus » sur certains marchés prioritaires pour la relance sont également prévus notamment : les logiciels, la Fintech ou encore la Cybersécuité.

Des RDV d'affaires (sur sélection) avec près de dix grands comptes étrangers à la recherche de produits et solutions françaises, identifiés par nos correspondants tech à l'étranger.

Enfin ce sera aussi une édition particulière des Trophées de l'International du Numérique, organisés avec l'IE club et qui visent à récompenser et promouvoir les PME Innovantes ayan réussies ou à fort potentiel international : en effet seront récompensées et mises en lumière les entreprises qui ont su faire preuve de résilience face à la crise et dans leur projet à l'international.

Parlez-nous plus particulièrement du Plan de relance Export. Pourquoi ce plan spécifique ?

Pour repartir à la conquête des marchés étrangers, les entreprises de la Tech ont besoin de solutions fortes, simples et innovantes pour connaître les marchés et leur évolution, prospecter dans les meilleures conditions, et identifier les bons partenaires et opportunités locales. Le Plan Relance Export répond donc directement à ces besoins. Il est basé sur 5 piliers : l'intelligence, c'est à dire mieux informer sur les marchés étrangers, la projection, faciliter et massifier les activités de prospection export (avec notamment le Chèque relance Export), le soutien à la jeunesse à travers le dispositif V.I.E ( volontariat international en entreprise), soit mobiliser les talents pour le développement international des PME/ETI, le renforcement des outils de financements export pour faciliter et maintenir la réalisation des projets, et enfin la promotion de la marque French Tech.

Cet événement à destination des startups et PME innovantes se déroulera le 3 décembre est accessible gratuitement. Inscription obligatoire depuis le site : https://events-export.businessfrance.fr/rencontres-internationales-lafrenchtech/ avec la participation de la Mission French Tech