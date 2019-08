Les serres photovoltaïques de Reden Solar, outils de la transition énergétique et environnementale

Acteur incontournable de la transition énergétique, Reden Solar est aussi un acteur de la transition environnementale. Le producteur d'énergie solaire basé à Roquefort (Lot-et-Garonne) a fait de l'installation de panneaux solaires sur des serres horticoles sa spécificité.

« Nous développons ce que nous appelons l'agri-voltaïsme », explique Jean-Jacques Arribe, le directeur général de Reden Investissement. « Il s'agit d'un mariage heureux entre la production d'énergie solaire et une production horticole ou maraîchère raisonnée. » Reden Solar est puis 2009 le pionnier du développement de serres photovoltaïques en France. L'entreprise lot-et-garonnaise propose aux agriculteurs une solution clé-en-mains en leur fournissant une serre en verre de type Venlo équipée de panneaux solaires en toiture. La serre permet, bien sûr, de démarrer les cultures plus tôt ou de prolonger la fin de saison des légumes, mais elle régule aussi luminosité, température et hygrométrie... « Il s'agit d'un outil particulièrement vertueux, non chauffé, respectueux des cultures de saison », argumente Jean-Jacques Arribe. « Et qui, de plus en plus, est aussi utilisé comme ombrière permettant de protéger les cultures en périodes critiques de culture du fait des anomalies climatiques de ces dernières années et des fortes chaleurs en périodes estivales ». Concrètement, l'exploitant agricole bénéficie d'une serre de grande qualité mise à disposition pendant toute la durée du contrat (en général 30 ans) et devient propriétaire de la serre à l'issue de cette période.

Reden Solar développe aussi depuis peu une autre solution originale de production d'énergie solaire, l'aquavoltaïsme avec des centrales solaires flottantes installés sur des bassins d'élevage comme, par exemple, ceux de Caviar d'Aquitaine. Les panneaux solaires apportant là-aussi un avantage supplémentaire aux exploitants en limitant l'échauffement de la température des bassins et l'évaporation de l'eau.

Reden Solar a depuis 2009 installé 200 hectares de serres photovoltaïques, essentiellement dans le Sud de la France. L'entreprise a intégré l'ensemble du processus de production d'énergie solaire, de la fabrication des panneaux solaires (plus grosse usine de France) à l'exploitation du projet en passant par sa conception et sa construction. Société familiale lors de sa création en 2008 sous le nom de Fonroche Solaire, l'entreprise est intégralement détenue depuis février 2017 par Infravia (53%) et Eurazeo (47%) et rebaptisée Reden Solar. Si celle-ci se distingue par ses serres photovoltaïques (20% du CA), l'activité principale de l'entreprise roquefortaise est la construction de centrales solaires au sol - principalement sur des sols dégradés, donc impropres à l'activité agricole : anciennes carrières, décharges, sites industriels - (50%) et sur bâtiments, ombrières de parkings, entrepôts de stockage, etc. (30%). L'entreprise est désormais présente dans dix pays à travers le monde : essentiellement en Amérique du Sud et du Nord, mais aussi en Espagne et Portugal pour l'Europe. Des projets ont été développés pour l'Inde et le Kazakhstan ; le développement en Asie devrait désormais passer par les pays d'Asie du Sud-Est.