Les transports en commun : colonne vertébrale d’une mobilité plus attentionnée pour les citoyens et la planète

Le secteur des transports est le seul dont les émissions de gaz à effet de serre n'ont pas diminué au cours des quinze dernières années. À l'évidence, la transition écologique ne se fera pas sans le déploiement d'une offre de transport en commun accessible au plus grand nombre, alliant mobilités partagées et modes actifs tels que marche et vélo.

À l'issue d'une crise sanitaire sans précédent, ériger le triptyque transports partagés - marche - vélo, comme l'alternative au tout voiture individuelle, nécessite cependant de rendre l'offre de mobilité toujours plus attentive à chacun, simple et sûre.

À Lyon, Keolis est l'un des acteurs qui accompagne SYTRAL Mobilités et la Métropole dans la mise en œuvre de leur ambitieuse politique en matière de mobilités et de transition écologique.

Parce qu'il est impossible de penser les mobilités sans penser la vie dans les territoires, Keolis fonde son approche sur son observatoire Keoscopie, qui analyse les modes de vie, leur évolution et leur impact sur les mobilités sur un temps long pour construire des services de mobilité pertinents. Après deux années de défiance envers les transports en commun liée à la pandémie, une dynamique positive s'amorce. De moins en moins de citoyens déclarent renoncer aux transports en commun ou mettre en place des stratégies d'évitement des lieux très fréquentés. C'est une attente de plus de confort et de sérénité qui s'exprime : connaitre l'affluence à l'avance, avoir le choix dans sa façon de se déplacer, passer facilement d'un mode à l'autre... un enseignement clé pour rendre attractives les alternatives à la voiture individuelle.

Ces derniers mois, de nombreux dispositifs innovants ont été mis en place par SYTRAL Mobilités et Keolis pour rendre les déplacements plus fluides et agréable pour chacun. L'open payement - pour payer et valider d'un geste avec sa carte bleue - s'est déployé, le taux d'occupation en temps réel des bus s'affiche sur l'application TCL Live, et à la station Souci de la ligne D est expérimentée l'indication d'affluence à chaque porte du métro.

Une attention particulière est portée aux voyageurs présentant une fragilité, visible ou invisible. L'information à la station de métro Brotteaux été repensée pour les personnes souffrant de troubles du spectre de l'autisme ou de handicaps mentaux. Le site web a également été rendu complètement accessible en proposant une fonctionnalité d'aide à la lecture.

La sécurité de tous les citoyens est un axe clé, instruits sous ses différentes facettes. Rétrovision offrant au conducteur une visibilité complète le long de son véhicule, bandes lumineuses à l'approche des tramways pour avertir visuellement les passants, ou encore la récente campagne « si tu bloques les portes, je te pince et ça coince » en sont de beaux exemples.

Questionner la mobilité d'aujourd'hui et dessiner celle de demain, c'est faire bouger les lignes et les comportements pour favoriser l'inclusion, mais également la préservation de la planète.

Keolis s'engage pour des mobilités à la fois plus respectueuses de l'environnement au travers d'initiatives de mesure et traitement de la qualité de l'air ; moins consommatrices, à l'instar du procédé « EcoWash » pour le lavage des bus ; et plus sobres en carbone avec le « rétrofit » permettant de convertir les véhicules thermiques en véhicules alimentés par des énergies alternatives.

C'est en offrant toute leur place aux mobilités partagées et actives dans la ville et en veillant à leur bonne complémentarité avec des voies réservées comme les « voies lyonnaises », des stationnements dédiés, l'emport de vélos... que nous ferons réussir une mobilité plus vertueuse. Les politiques publiques soutiennent activement cette révolution des mobilités. Leur réussite passera par une mesure précise de leurs impacts tant en termes de parts modales qu'en terme d'empreinte carbone.