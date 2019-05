Les Trophées CCI France International 2019, un événement à ne pas louper le 24 juin à Paris

Chaque année, plus de 30 Chambres de Commerce Françaises à l'International (CCI FI) décernent des prix et trophées à près de 150 entreprises à travers le monde. Ces trophées mettent en avant les performances des entreprises françaises à l'étranger. Pour valoriser ces réussites françaises à travers le monde, CCI France International organise ses Trophées 2019. Les gagnants seront en effet choisis parmi une sélection des vainqueurs portés par le réseau, ce qui représente plus 100 entreprises candidates, de tous secteurs et de toutes tailles, pour environ 25 finalistes et seulement 8 lauréats. Les vainqueurs de cette année seront récompensés dans les catégories Startup, Entrepreneur Français à l'Étranger, Innovation, Meilleure Performance à l'Export, Responsabilité Sociétale des Entreprises, Meilleure Implantation Étrangère en France, Trophée Spécial du Jury et Partenariat Franco-Local, nouveauté 2019.

Le jury se rassemble aujourd'hui pour trancher entre les dossiers ; le choix repose donc entre les mains des partenaires de la soirée également membres du jury : Air France, Henner, Bpifrance, Mazars, Capital Export, Business France, MEDEF, International SOS, Eazylang, CCI France, La Tribune, le journal des Français à l'Etranger, Expat.com et le MOCI. Un choix qui s'avère compliqué compte tenu du niveau des entreprises présélectionnées. Le résultat des finalistes seront disponibles sur la page des Trophées dès vendredi midi http://trophees-ccifi.fr/.

L'édition 2019 a également le plaisir d'accueillir Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, en tant qu'invité d'honneur ; son parcours et son expérience en faisait sans aucun doute un témoin de choix pour illustrer la France qui gagne sur la scène internationale. La soirée sera également l'occasion pour les acteurs politiques et économiques du commerce international de s'exprimer, avec la présence de Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, ou Christophe Le Courtier, Directeur Général de Business France.

Cette année encore, la remise de trophée se fera la veille de l'Assemblée Générale annuelle de CCI France International qui réunit chaque année des représentants de 70 pays et tous les partenaires du réseau. Les chambres de commerce à l'étranger seront évidemment présentes durant la soirée des Trophées du 24 juin, une occasion supplémentaire pour échanger avec des représentants du monde entier et en découvrir plus sur les opportunités à l'international.

En résumé, au programme de l'événement : discours inspirants, remises des Trophées aux success stories françaises, networking de haut niveau et quelques surprises dans un lieu d'exception au Pavillon d'Armenonville !