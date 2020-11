MobileIron sécurise les travailleurs nomades

L'épidémie de Covid 19 a pris les entreprises de court et engendré un boom du travail à distance. Cette année, la sensibilisation au risque cyber fait plus sens que jamais. Or, les ordinateurs portables et les mobiles personnels ne sont pas tous sécurisés : échanger des données sensibles et confidentielles à partir de ces appareils multiplie les risques d'espionnage industriel, hacking, ransomwares (hameçonnage) et « Zoombombing », une attaque spécifique qui vise cette application à succès de visioconférence.

La société MobileIron propose une solution qui sécurise mobiles et applications cloud pour tous types d'attaques grâce aux modules MTD (Mobile Threat Defense) et Access. « Les entreprises n'ont pas anticipé ce rush vers le télétravail. Les employés se sont retrouvés chez eux sans ordinateurs ou mobiles professionnels, tout en devant continuer à travailler. Et les employeurs se sont aperçus que ces travailleurs nomades par obligation échangeaient des documents confidentiels dans des environnements non protégés » explique Jean-Michel Tavernier, directeur général de MobileIron France.

Quand l'employé se connecte à partir de son ordinateur, tablette ou smartphone personnel, MobileIron peut vérifier que celui-ci est bien équipé de la dernière version des logiciels, qu'il n'y a aucun malware et que la connexion entre les appareils et la maison mère est sécurisée et chiffrée. Les logiciels peuvent être installés à distance et sont compatibles avec Windows 10, MacOS, et tous les OS mobiles. L'offre de MobileIron se présente sous forme de licence, soit par nombre d'utilisateurs soit par nombre d'appareils.

Le mobile, maillon faible de la chaîne de sécurité

« Le nombre d'attaques double tous les mois. Et elles passent majoritairement par les mobiles. Souvent, c'est un message WhatsApp ou Messenger avec un lien vidéo envoyé par un prétendu ami sur lequel on clique en confiance » avertit Jean-Michel Tavernier. Même le très médiatique patron d'Amazon Jeff Bezos s'est fait piéger en 2018 suite à un message WhatsApp envoyé par une de ses connaissances. Depuis le début de l'année en France, plus de 1100 piratages ont été relevés par l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (Anssi), qui ont touché pour un tiers les entreprises privées, un tiers les collectivités et un tiers les particuliers.

Le concept d'Everywhere Enterprise (l'entreprise nomade) de MobileIron illustre cette tendance à la connexion depuis son domicile, dans une filiale, chez un partenaire ou dans un espace de coworking. Mais si les directions informatiques ont très bien sécurisé les data centers elles n'ont pas fait grand chose pour les mobiles. Ceux-ci sont devenus le maillon faible de la chaîne de sécurité. « Même à 10 000 mètres d'altitude, on n'est pas à l'abri. Sur un vol pour Los Angeles, j'ai scanné la borne Wi-Fi et j'ai détecté une vingtaine de personnes qui n'avaient pas mis à jour leur OS. N'importe qui aurait pu les pirater via les failles de sécurité » évoque Jean-Michel Tavernier.

MobileIron propose aussi de faire du « zéro password » : à partir du mobile géré par la société, on peut accéder directement à l'application professionnelle dans le cloud sans rentrer de mot de passe. En cas de vol ou de perte, le contenu peut être effacé à distance. Autre solution offerte par MobileIron : la possibilité de faire disparaître du mobile les applications professionnelles si l'utilisateur se connecte sur un réseau WiFi public non sécurisé. Les applications réapparaissent quand il est de retour dans un environnement sécurisé.

La société américaine a déjà séduit plus 20 000 entreprises dans le monde avec ses solutions.