Montpellier : Relocaliser en région, un enjeu pour demain

Si la France semblait vivre un renouveau industriel, la crise sanitaire et économique actuelle a démontré les limites d'un système dans lequel les chaînes de production et de distribution sont beaucoup trop éclatées sur le plan mondial. Dans ce contexte, est-ce possible de relocaliser sa production en région sans perdre en compétitivité à l'international ? De quelle manière entreprises et territoires peuvent-ils collaborer ensemble ? Le consommer local est-il un mythe ou une réalité ?

Autant de questionnements au coeur de la Longue-Vue «Relocaliser, réindustrialiser, en Occitanie» co-organisé à Montpellier par AD'OCC (Agence de Développement Economique de la région Occitanie) et la Cité de l'Économie et des Métiers de Demain, mardi 6 octobre à partir de 14h.

La première keynote « Pour la renaissance industrielle » est l'occasion de s'immerger dans l'analyse percutante d'Olivier Lluansi. Consultant expert en matière industrielle, il a été notamment délégué aux Territoires d'Industries de 2019 à 2020, programme destiné à faire de l'industrie un levier essentiel pour réduire la fracture territoriale et créer des emplois. Vers la renaissance industrielle est le titre de son dernier livre, co-écrit avec Anaïs Voy-Gillis (Editions Marie B, 2020), un plaidoyer pour réinventer l'industrie française en phase avec les mutations technologiques et environnementales.

Un propos complété par la deuxième keynote, intitulée «Pour une nouvelle place de l'entreprise sur son territoire, auprès de ses consommateurs», qui donne la parole à Elisabeth Laville, fondatrice du cabinet Utopies. Experte européenne en développement durable et en responsabilité sociétale des entreprises, elle est à l'origine d'une étude sur la «résilience productive des territoires», ou comment remettre les territoires au centre des débats sur les modèles de développement.

La Longue-Vue est diffusée en live sur le site Internet de La Tribune Montpellier le 6 octobre à partir de 14h. https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/

Un replay sera également disponible sur le site Internet de La Tribune Montpellier et celui de La Cité de l'Économie et des Métiers de Demain www.citedeleco@laregion.fr

Afin d'approfondir les thématiques abordées au cours des deux keynotes introductives, deux tables rondes sont animées par Philippe Mabille, directeur de la rédaction de La Tribune :

La première table ronde, « Réinventer les chaînes de valeur industrielles, renouveler les territoires industriels et productifs », fait dialoguer Olivier Lluansi avec Gabriel Colletis, (Université Toulouse 1), Thierry Ravot (Banque des Territoires Occitanie), Dominique Seau (groupe Eminence) et Pierre-Damien Rochette (UIMM MO).

La deuxième table ronde, « De nouveaux modes de production... dictés par de nouveaux modes de consommation », permet à Elisabeth Laville d'approfondir le sujet avec l'intervention de Cédrine Joly (Montpellier Business School) et de Rémi Roux (Ethiquable).

Ces débats se prolongent par des retours d'expériences d'entrepreneurs qui ont fait le choix d'une installation ou d'une relocalisation en région Occitanie. Parmi eux : Rémi Roux (Ethiquable), Luc Mas (Cameron, groupe Schlumberger), Jean-Marc Bouchet (Qair) et Sébastien Roelens (Amixys).

Créée par la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, la Cité de l'Économie et des Métiers de Demain réfléchit à Montpellier sur le monde d'après. Une riche programmation de conférences et d'ateliers aborde en profondeur les grandes mutations économiques et sociales et accompagne les entreprises de la région dans leur transformation pour créer les emplois de demain.

La Cité de l'Économie et des Métiers de Demain, 132 bd Pénélope (quartier Odysseum) à Montpellier. Programmation complète des conférences sur https://www.citedeleco.laregion.fr/