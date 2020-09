Pour changer le monde, rendez-vous à Big 6

Le 1er octobre prochain, des entrepreneurs, créateurs, startuppers, grands groupes, étudiants, chercheurs et beaucoup d'autres sont attendues à l'Accor Arena, à Paris. « Nous tenions beaucoup à maintenir cette édition, dans le respect des règles sanitaires, car Bpifrance Inno Génération est un événement attendu par les entrepreneurs. Il « donne le la » : il leur permet de se rencontrer, de se nourrir les uns des autres en partageant leurs expériences », analyse Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance. Seront donc physiquement présentes 5 000 personnes en simultané, mais le nombre d'inscrits dépasse déjà les 28 000. « Nous allons faire exploser les compteurs du digital », s'enthousiasme Nicolas Dufourcq.

Si le thème de cette 6e édition, la liberté, a été choisi au début du confinement - « nous pensions encore à ce moment que cet épisode serait de plus courte durée », se souvient Nicolas Dufourcq - les germes étaient déjà plantés l'année dernière. La thématique de la liberté courait comme un fil rouge dans le discours du directeur général de Bpifrance en octobre 2019.

« Libres de changer le monde, telle est notre devise pour ce Big, confirme ce dernier. Cette liberté se joue à plusieurs niveaux. Nous en apprécions le goût, après l'avoir perdue de longs mois. C'est aussi la liberté d'entreprendre, de faire des choix engageants. Pour certains entrepreneurs, cette liberté est le combat d'une vie, et nous sommes heureux de pouvoir leur donner la parole, de les accompagner. »

Un soutien d'autant plus indispensable que certains secteurs sont durement touchés par la crise, notamment l'aéronautique ou l'hôtellerie de centre-ville. Bpifrance se réjouit cependant de voir d'autres activités reprendre plus vigoureusement que prévu, soulignant, une fois encore, la vitalité des groupes, PME et startups français. « Nous ne pouvons nier les difficultés de certains acteurs et voyons naître des « clusters psychologiques » d'entrepreneurs, dont le moral est très affecté, et qu'il faut épauler. D'autres sont très enthousiastes et relancent leurs investissements. Il faut continuer à animer ce mouvement. Bpifrance Inno Génération, c'est l'occasion de montrer que les entreprises françaises ne lâchent rien ! », s'exclame Nicolas Dufourcq.

Une implication à tous les niveaux

Le format phygital ne retire rien aux multiples rencontres prévues au cours de Big. Chaque année, le salon grignote quelques niveaux supplémentaires sur les gradins de l'Accor Arena et propose des rendez-vous toujours plus nombreux : conférences et ateliers, Bulles et Bang, Festival des innovations, autant d'occasions de networker, se former ou découvrir de nouvelles innovations... L'incontournable scène ouverte accueillera, cette année encore, une mosaïque d'invités prestigieux, des grands patrons de groupes - Crédit Agricole, Keolis, Pernod Ricard, Yves Rocher, Lacoste, pour n'en citer que quelques-uns - aux entrepreneurs à succès, en passant par des artistes de renommée internationale.

Les répercussions de la crise sanitaire occuperont bien sûr les esprits, mais ne sauraient occulter les deux tendances qui connaissent une forte accélération : la préservation du climat et le digital. « S'il y a bien une année où nous nous devons d'être présents, c'est celle-ci, et nous ferons de Big une grande fête en l'honneur de tous ceux qui se mobilisent pour surmonter les difficultés, pour réussir », conclut Nicolas Dufourcq.