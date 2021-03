Rendez-vous pour la 3ème édition du printemps des Territoires

Après une année 2020 pour le moins inédite, la 3ème édition du Printemps des Territoires représente l'occasion de s'unir pour construire la relance en partageant les savoirs. Le Directeur de la Banque des Territoires Olivier Sichel en est certain, « c'est dans le partage des connaissances que se concrétise l'intelligence collective, et c'est dans l'innovation que se forge l'avenir des territoires ». Avec pour colonne vertébrale « À vos côtés », la Banque des Territoires marquera durant cette journée sa volonté d'être le meilleur guide parmi toutes les solutions, mais aussi de se révéler comme un acteur fédérateur de l'ensemble des partenaires pour rendre les territoires plus durables, plus attractifs, plus connectés et plus inclusifs.

La relance : fil conducteur de cette 3ème édition

Malgré la perte de confiance et la détresse pour certains, la relance doit être saisie pour accélérer les transformations, de l'écologie à la cohésion sociale et territoriale, en passant par l'industrie, les entreprises et le numérique. Le plan de relance de 100 milliards d'euros annoncé en septembre dernier touche tous les secteurs ! « Au-delà des 17 milliards que nous consacrons aujourd'hui à la relance, nos conseillers en région sont des partenaires de confiance à l'écoute des besoins des clients » assure Olivier Sichel.

Trois grandes séquences rythmeront la plénière. D'abord l'enjeu du climat où seront notamment abordés la mobilité durable et l'innovation. Ensuite, « l'attractivité et la proximité » sera structurée par les problématiques de politique de la ville, l'attractivité des centres villes ou encore du Programme d'Investissement d'Avenir et notariat. Enfin, la séquence « nécessité du lien » sera consacrée à l'éducation, la formation, la santé, le numérique et, bien entendu, à l'économie sociale et solidaire. « Pour échanger autour de ces grandes thématiques, nous avons réuni tous ceux et celles avec qui nous travaillons au quotidien pour le développement de tous les territoires : élus locaux, entrepreneurs, ministres... tous les acteurs du monde public et privé » s'enthousiasme Olivier Sichel.

Des réponses concrètes aux besoins identifiés

Une vingtaine d'ateliers thématiques en ligne permettront aux participants d'approfondir les problématiques et de découvrir plus de 50 apporteurs de solutions sur ces sujets. Les participants seront également invités à questionner en direct les élus pour partager les expériences ou encore prendre gratuitement rendez-vous en ligne avec des conseillers de développement territorial. Pour Olivier Sichel, « les attentes sont nombreuses, elles peuvent être différentes selon les spécificités de chaque territoire et c'est pourquoi nous sommes implantés dans chaque région, pour être au plus près de chacune d'elles. Les principaux enjeux sont de remettre en marche le secteur du tourisme, relancer les programmes de construction de logements, raccorder tous les territoires au très haut débit, favoriser la relocalisation industrielle, redynamiser les centres des villes moyennes... » 10 000 personnes sont attendues pour cette journée du 18 mars.

