Résidences seniors : LP Promotion, un acteur incontournable

Outre les premiers critères de choix que sont l'implantation (accès rapide aux transports, aux commerces ou encore aux centres médicaux) et la sécurité, les seniors sont en recherche d'un véritable cadre de vie. Le Groupe LP Promotion est aujourd'hui un bâtisseur et un acteur essentiel de l'habitat. Grâce à son maillage régional, le Groupe anticipe les besoins des territoires et de leurs parties prenantes (habitants, riverains, élus, associations...). Il sait ainsi répondre aux enjeux locaux et offre aux résidents des solutions d'habitat adaptées.

Serenly : des résidences seniors accessibles à tous

LP Promotion promeut le maintien des seniors à domicile dans un environnement qui leur est familier. Le Groupe développe plusieurs résidences dans la région afin qu'ils n'aient pas à déménager loin de chez eux pour trouver des solutions d'habitat adaptées - actuellement souvent localisées dans ou à proximité des métropoles.

Profiter de sa retraite en toute sérénité : telle est la promesse des résidences Serenly. Avec cette marque intégrée à son pôle Services, LP Promotion répond à une demande grandissante des personnes âgées autonomes qui souhaitent mieux vivre leur retraite dans un cadre de vie adapté. Labelisées HS2*, les résidences seniors du Groupe offrent des logements adaptés et fonctionnels, de vastes espaces communs intérieurs et extérieurs conviviaux ainsi que des services à la carte et des animations favorisant le vivre ensemble. Un régisseur est présent pour garantir le lien social, le bien-être et la sécurité des résidents. Le tout avec des tarifs accessibles. « Dans un contexte où les retraites de nos aînés sont peu élevées, nous avons établi notre cahier des charges en résidences seniors afin de proposer des loyers abordables » déclare Pierre AOUN, Directeur général de LP Promotion.

La force de LP Promotion : un interlocuteur unique

Dès la conception des résidences, en futur gestionnaire, LP Promotion se projette au-delà de la livraison et intègre une approche centrée sur les usages et les services dont bénéficieront les futurs habitants. Soucieux de maîtriser chaque étape des projets qu'il développe, le Groupe est expert sur 4 pôles de compétence : promotion, construction, commercialisation, syndic de copropriété/gestion. « Cette maîtrise globale de la chaîne immobilière nous permet de proposer des logements et services en accord avec les attentes et besoins de la population, de respecter dans le temps les engagements pris auprès des collectivités et d'offrir plus d'agilité et de transparence à toutes les étapes d'un projet, depuis sa conception et bien au-delà de sa livraison. C'est un gage de sérieux et de confiance pour l'ensemble des parties prenantes sur le long terme » conclut Pierre AOUN.

Label HS2® Haute Sécurité Santé est un label qui vise à favoriser le soutien et le maintien à domicile des personnes âgées tout en préservant le lien social.