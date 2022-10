TotalEnergies acteur majeur de la transition énergétique en Occitanie

Réinventer l'énergie

TotalEnergies se transforme pour apporter des solutions concrètes et durables à ce double défi : plus d'énergies, moins d'émissions.

« La transition énergétique est déjà une réalité : la Compagnie a réduit la part des produits pétroliers dans son mix énergétique de 65% en 2015 à 44% en 2021, et a diminué ses émissions de CO2 de 46 millions de tonnes à 37 », souligne Sylvain Panas.

La transition repose notamment sur l'essor de nouvelles molécules décarbonées (biocarburants et biogaz, hydrogène propre, carburants synthétiques combinant hydrogène et carbone) dont la fabrication est au cœur des compétences de TotalEnergies, qui se développe sur ces marchés en privilégiant la gestion circulaire des ressources. Avec 500 GWH de capacité de production, la Compagnie est ainsi leader du biogaz en France, cette démarche répondant parfaitement à ses objectifs de valoriser les déchets, décarboner l'industrie et les transports et dynamiser l'économie des territoires. 2 unités de méthanisation sont opérationnelles en Occitanie : Bioroussillon à Perpignan (50.000 tonnes de matières traitées par an) et l'unité de Gramat dans le Lot. Autre exemple : afin de réduire l'empreinte carbone de l'aviation, TotalEnergies développe une filière de carburants aériens durables, le « Sustainable Aviation Fuel » et travaille avec SAFRAN pour améliorer la compatibilité entre les carburants durables et les moteurs d'avion.

Miser sur l'électricité renouvelable

TotalEnergies investit dans l'énergie solaire, éolienne et hydraulique.

« Notre objectif est de produire 5 gigawatts (GW) d'ici 2025 en France et de figurer parmi les 5 premiers producteurs mondiaux d'électricité renouvelable en 2030 », explique Sylvain Panas. « Nous investissons en conséquence : ainsi, les investissements dans le solaire et l'éolien dépasseront 4 milliards de dollars dès 2022, soit 1 milliard de dollars supplémentaires par rapport à 2021 ! Dans la région, déjà près de 200 MW d'actifs renouvelables sont en exploitation, soit l'équivalent de la consommation électrique de 169 000 habitants, et un portefeuille de 300 MW est en cours de développement ».

La croissance de la capacité de production d'électricité renouvelable de TotalEnergies est portée par son engagement dans la filière de l'éolien marin, comme en témoigne le lancement de la construction du parc éolien flottant Eolmed (en partenariat avec la région Occitanie via l'AREC, Agence Régionale Energie Climat), au large des côtes de Gruissan et de Port-La-Nouvelle (Aude). Composé de 3 éoliennes destinées à produire près de 110 millions de kWh/an dès 2024, ce projet contribuera à la transition énergétique de la région et à la création d'une filiale occitane de l'éolien en mer.

Mettre en oeuvre une transition juste

L'ambition de TotalEnergies s'inscrit dans une dynamique de transition qui implique la société tout entière.