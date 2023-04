Urbain des bois : du neuf dans la construction

Le secteur du bâtiment représente 43 % des consommations énergétiques annuelles françaises et génère 23 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) français. Face à ces chiffres alarmants, le groupe Icade crée en 2021 Urbain des bois, une filiale spécialisée dans la construction bois et matériaux biosourcés, et investit dans la recherche et le développement de nouvelles techniques capables de diminuer l’empreinte carbone issue du domaine de la construction.