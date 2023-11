We Are French Touch 2023, le rendez-vous incontournable des industries culturelles et créatives françaises

La création française sera à l'honneur de We Are French Touch, le 21 novembre au Centre Pompidou. L'objectif ? Mettre en lumière la créativité tricolore et célébrer les réalisations des ICC, mais aussi favoriser les collaborations et un dialogue constructif sur le futur collectif de la French Touch. Lors de cet événement - soutenu par Bpifrance et conçu par La French Touch et ses Ambassadeurs - qui réunira tous les acteurs de l'écosystème créatif français, les figures emblématiques du Coq orange partageront leur vision des ICC.

Un hymne à la créativité française

« Le récit commun de la créativité française prendra corps une troisième fois au Centre Pompidou, totem de l'audace et de l'interdisciplinarité. Inspiration, connexion et innovation seront au cœur des débats et des activations », déclare Nicolas Parpex, directeur du Pôle ICC et pilote du Plan Touch chez Bpifrance. « La French Touch, c'est ce qui maille les créateurs, les entrepreneurs et les leaders d'opinion des ICC françaises. Ils seront tous là pour faire de We Are French Touch un moment unique de partage, de projection lointaine et d'expériences », poursuit-il.

La programmation invitera à explorer toute la richesse de la créativité française (mode et création, jeux vidéo, édition, arts visuels et art de vivre, musique et spectacle vivant, cinéma et audiovisuel). La journée sera ainsi ponctuée de tables rondes sur des enjeux transversaux des ICC - notamment l'impact de l'IA sur la création de contenus et les défis de l'exportation à l'international -, ou des approches spécifiques aux verticales de la French Touch, telle l'innovation comme nouvel impératif de la mode et du luxe.

Des speakers inspirants

Une centaine de personnalités inspirantes prendront la parole sur la Grande Scène pour présenter leurs success stories et partager leur vision de la French Touch. Parmi les speakers, de nombreux talents créatifs, tels l'artiste JR, le romancier Maxime Chattam, la créatrice Vanessa Bruno, l'acteur Raphaël Quenard et la productrice Julie Gayet. D'autres grands noms des ICC - institutionnels, représentants d'écoles phares et de lieux emblématiques de la scène culturelle - ont répondu à l'appel de Bpifrance, dont Dominique Hervieu, Directrice de la Culture de Paris 2024, Hervé Lemoine, Président du Mobilier National, le galeriste Kamel Mennour et le Président Directeur Général de Culturespaces Bruno Monnier. De grands groupes et des marques de renom seront également présents, avec notamment Guillaume de Seynes, Directeur Général en charge du pôle Amont et Participation chez Hermès International, et Arnaud Vaillant, CEO et cofondateur de Coperni.

Des masterclass offriront une plongée dans les coulisses de la création et les dynamiques de marché. Des expériences immersives seront proposées en réalité augmentée autour du monde de l'art notamment. Des activations événementielles mettront en lumière, entre autres, l'utilisation de l'IA dans l'art, le patrimoine et la mode, ainsi que les innovations technologiques les plus récentes.

Créer des synergies entre les acteurs de la French Touch

Cet événement sera aussi l'occasion pour les créateurs, les entrepreneurs et les leaders d'opinion de tisser des liens. « We Are French Touch offre une nouvelle scène aux industries culturelles et créatives françaises afin qu'elles se rencontrent, se racontent et donnent ainsi naissance à de nouveaux projets collaboratifs », souligne Nicolas Santi Weil, CEO de la marque de prêt-à-porter Ami Paris.

Pour célébrer la vitalité et le dynamisme de la création française, faire vivre cette vision collective et transversale du futur des ICC et poursuivre son rayonnement à travers le monde, les entrepreneurs et créateurs de la French Touch seront au rendez-vous.

