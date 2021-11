We Are French Touch : l'évènement qui met à l’honneur les industries culturelles et créatives

WAFT (lien Bpifrance Evénements (wearefrenchtouch.com) promeut la transversalité entre les différents secteurs et acteurs des industries culturelles et créatives. Porté par we are_, une communauté de talents des industries créatives et digitales, Bpifrance et La French Touch, la créativité et les savoir-faire français seront fièrement représenté afin de construire ensemble le futur de la French Touch (lien Accueil : La French Touch - Le mouvement de la création française (la-frenchtouch.fr)).

Des speakers inspirants

Pour présenter leurs success stories, des personnalités inspirantes prendront la parole sur la Grande Scène et donneront leur vision sur les sujets d'export, de diversité, de parité, d'impact climat... Parmi une centaine d'intervenants, retrouvez :

François-Henri Pinault, Président Directeur Général de Kering

Stephan Bourdoiseau, Président de Wagram Music

Alexis de Gemini, Chief Marketing Officer de Deezer

Pascal Morand, Président Exécutif de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode

Marie-Laure Garnier, chanteuse lyrique

Ardavan Safaee, Président de Pathé Films France

Déborah Papiernik, SVP Strategic Alliances d'Ubisoft

Aïssa Maïga, actrice et réalisatrice

Pascal Breton, Président de Federation Entertainment

Marie Sabot, Co-fondatrice de WE LOVE GREEN

Nicolas Santi-Weil, CEO d'AMI Paris & Business Angel

Un événement fédérateur

WAFT c'est aussi deux journées de rencontres entre différents acteurs des ICC, des présentations de startups, des ateliers et des masterclass. Le but de l'événement est de fédérer une communauté, d'encourager les collaborations et d'échanger sur l'avenir créatif collectif.

Afin de saisir ensemble les enjeux et les perspectives d'une industrie déterminante, vous pourrez assister à des ateliers et des conférences sur différents sujets. Au programme :

La French Touch face au défi climatique

Au cœur du patrimoine, l'incroyable pouvoir du digital

La France Leader des industries culturelles et créatives en 2025

Comment former les ICC de demain

Rebâtir Notre-Dame de Paris : la Tech au service du patrimoine

L'humour à 360°

Etc.

Pour clôturer ces deux jours de rencontres et d'échanges, la French Touch sera mise à l'honneur lors d'une soirée à l'Elysée Montmartre. Afin de célébrer les réalisations des ICC françaises, les acteurs de la mode, de la musique et de la danse seront au rendez-vous.

Inscrivez-vous dès maintenant ! (Inscription digitale (wearefrenchtouch.com))