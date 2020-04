Le Petit Fumeur, en pleine ascension

Une ascension constante depuis 2012

La société Greentech est née en 2012 de la collaboration entre Michael Keslassy, spécialiste de la banque d'investissement à New York et Jonathan Benhamou, expert en gestion de patrimoine. Alors que la cigarette électronique arrive tout juste sur le marché français, les deux financiers misent sur l'innovation et le conseil pour atteindre les fumeurs désireux de passer rapidement au vapotage.

De plus en plus perfectionnée et simple à utiliser, la cigarette électronique devient un art de vivre, une façon de lutter activement contre une dépendance des plus nocives pour la santé. Le Petit Fumeur, site officiel de la société Greentech, prend rapidement de l'ampleur. Une trentaine de collaborateurs se relaient pour assurer les mises à jour, l'expédition des commandes, le conseil et le service après-vente. En parallèle, quatre boutiques physiques en propre ouvrent leurs portes à Paris : onze vendeurs sont engagés pour assister la clientèle.

Une évolution stratégique porteuse

Greentech s'appuie sur son expertise dans le domaine et mise sur des choix raisonnés en termes d'investissement. L'entreprise est à présent l'un des principaux leaders en France du commerce en ligne de cigarettes électroniques : classée dans le top 3, le site accueille près d'un million de visiteurs par mois et génère un chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros par an : le montant prévisionnel pour 2020 s'élève à 9 millions d'euros HT.

L'information apportée par Greentech aux vapoteurs s'articule autour de différents axes et prend en compte les dernières innovations. Cette transparence amène la confiance des utilisateurs et fidélise la clientèle. Le large choix présent sur le site va attirer autant les débutants que les vapoteurs confirmés : e-cigarettes, atomiseurs, packs et kits complets, outils d'entretien et consommables mais aussi matériel do it yourself bénéficient de garanties fabricant et sont toujours accompagnés de notices explicatives. Le point fort de Greentech est sans doute sa capacité à renouveler régulièrement ses produits : inciter le vapoteur à essayer de nouveaux goûts revient à lui donner de nouvelles habitudes de consommation.

Un point sur le marché de la cigarette électronique

Suite aux hausses de taxes sur les cigarettes, les Français se sont tournés vers diverses solutions pour arrêter de fumer en douceur. L'avantage de vapoter en utilisant une cigarette électronique est de pouvoir conserver le "geste du fumeur" : un geste qui manque fortement à ceux qui choisissent d'appliquer des patchs à la nicotine ou qui mâchent des gommes anti-tabac.

La première cigarette électronique est arrivée sur le marché français en 2010. Depuis, les ventes n'ont cessé d'augmenter. Une multitude de parfums de e-liquides, avec différents dosages de nicotine ou sans nicotine, ont fait leur apparition procurant des sensations inédites et particulièrement agréables pour d'anciens fumeurs. Avec l'apparition d'un grand nombre d'enseignes et de magasins physiques jusqu'en 2016, seules les sociétés les mieux implantées ont réussi à se faire une place et à convaincre les consommateurs.

Le Petit Fumeur suit les tendances et évolue avec le marché mondial. Les perspectives sont bonnes malgré la crise engendrée par le Coronavirus et la concurrence de plus en plus rude. C'est en modulant ses choix et en s'appuyant sur une stratégie raisonnée sur le long terme que la société Greentech compte s'imposer durablement en France et ailleurs en Europe.