Les piliers de la réussite selon Nicolas Bouygues

Définir des objectifs ambitieux et atteignables

Pour une entreprise, il est primordial d'avoir la capacité de se projeter avec justesse. Selon Nicolas Bouygues, cela passe par une définition d'objectifs qui s'effectue sur 3 niveaux : le plan à court terme, le plan à 3 ans, et le plan à long terme.

Le plan à court terme permet de faire survivre l'entreprise en répondant aux problématiques qu'elle rencontre pour être performante, pour contrer la concurrence et pour assurer un chiffre d'affaires qui lui permette de fonctionner et de répondre à ses besoins de roulement.

Le plan à long terme aide à visualiser le chemin à parcourir pour obtenir une croissance maximale. Si l'objectif est d'être le meilleur et de challenger l'industrie dans laquelle on évolue, alors les objectifs à long terme prédéfinis serviront à adapter les décisions tout au long de la vie de l'entreprise pour à terme, s'approcher du graal.

Enfin, le plan à 3 ans est un élément indispensable à définir pour Nicolas Bouygues. En effet selon lui « le plan à 3 ans permet de s'adapter à une période dans laquelle il est plus facile de se projeter. » Il faut sans cesse s'améliorer et pour cela, comprendre pourquoi on est performant et comment le rester. Avoir des objectifs à 3 ans permet donc d'appréhender ces questions tout en s'adaptant constamment aux évolutions du marché et aux aléas de l'entreprise.

Rechercher la performance et la réactivité

D'après Nicolas Bouygues, la réussite d'une entreprise du milieu industriel repose en grande partie sur sa capacité à être performante. Dans un contexte international fort avec l'essor de pays qui possèdent une forte capacité de travail et de production (comme la Chine par exemple), il est primordial de chercher à optimiser ses capacités.

Pour cela, des processus détaillés doivent être imaginés en amont, puis systématiquement mis en place. Cela permet de capitaliser sur le savoir-faire de l'entreprise, et de repérer les étapes qui peuvent être améliorées, grâce à un changement de fonctionnement ou à l'arrivée d'une nouvelle technologie par exemple. Et pour rester à la pointe de la technologie, un bureau d'études conséquent est indispensable selon Nicolas Bouygues. Ce dernier « doit être capable de développer des produits innovants à la pointe de la technologie, et d'analyser tout ce qui est fait par la concurrence ».

Enfin, une réactivité à toute épreuve apporte beaucoup en crédibilité auprès des clients, et permet également de louper peu d'opportunités. Nicolas Bouygues a donc établi une règle : ses entreprises doivent être capables de répondre à toutes les sollicitations sous 24h. Si une solution ne peut pas être trouvée dans ce laps de temps, des démarches doivent au minimum avoir été entreprises en ce sens.

Prendre en compte le facteur humain

L'entreprise ne fonctionne que grâce aux personnes qui la font tourner. Et ça, Nicolas Bouygues l'a bien compris. Très rapidement dans sa carrière, il a décidé d'embaucher directement en sortie d'école la majorité de ses cadres. Cette méthode selon lui, a permis de former les personnes qui allaient avoir des postes-clés à ses méthodes de travail, mais également à sa culture d'entreprise. Il a pu faire d'eux des Challengers qui ont par la suite grandement participé à l'essor et à la croissance de ses entreprises.

Aider des talents à se découvrir a donc été au cœur de la stratégie de Nicolas Bouygues, mais il est également important de les faire rester dans l'entreprise. Pour cela, il n'y a pas d'autre choix que de veiller à satisfaire l'ensemble de ses collaborateurs. Qu'il s'agisse de la rémunération, de la prise en considération de leurs besoins au travail ou dans leurs vies personnelles, mais également de leurs aspirations qui évoluent, il faut mettre un point d'honneur à respecter tous ces facteurs.

L'une des raisons qui a permis cette rétention des talents pour Nicolas Bouygues est la mise en place d'un système fort de représentation du personnel. En effet malgré un grand nombre d'employés, l'entreprise GYS n'a par exemple pas d'organisation syndicale et fonctionne sans depuis longtemps. Pour ce faire, des moyens ont été mis en place pour que les collaborateurs puissent facilement exprimer leurs volontés et/ou leurs mécontentements en toute liberté.

Bien que le monde de l'entreprise soit en constante évolution, Nicolas Bouygues estime que de nombreux principes intemporels peuvent s'y appliquer. Inspiré tout au long de sa carrière par la notion de Challenger, il a adapté sa stratégie avec l'expérience pour finalement identifier ce qui constitue selon lui, des piliers de la réussite entrepreneuriale. Ces exemples sont bien sûr à mettre en relation avec le monde industriel dans lequel il a évolué, mais ils peuvent donner des pistes d'amélioration aux entrepreneurs de tous domaines.