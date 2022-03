Merci Bobby révolutionne l'orientation & la reconversion

Comment est né Merci Bobby ?

D'abord créé en 2011 sous le nom « Fiche Métier », le site, qui ne partageait à l'époque que des informations sur les métiers, a pris une nouvelle direction lorsque les équipes se sont rendues compte que l'échange avec des professionnels passionnés par leur métier était beaucoup plus intéressant et enrichissant.

En effet, si l'on souhaite changer de voie ou découvrir un métier, il est préférable d'être accompagné par des professionnels et d'autres personnes qui sont passées par le même cheminement que nous pour s'en sortir à travers la multitude d'informations dispensée sur internet.

Lorsque l'on sait que plus de la moitié des Français souhaite se reconvertir, mais que seulement 38 % ont franchi le cap, l'importance de bien informer et d'épauler est grande.

Fonctionnement du site

L'interface de Merci Bobby est très fluide et simple d'utilisation. Dès le début vous pourrez, si vous le souhaitez, réaliser un test totalement gratuit (la version longue est en vidéo et dure 20 minutes, la version courte est de 7 minutes) à l'issue duquel vous recevrez votre profil personnalisé par mail. En fonction de votre profil, des métiers qui vous correspondent vous seront proposés, et vous pourrez naviguer parmi toutes leurs fiches pour découvrir lequel vous inspire le plus.

Les fiches métiers sont composées de plusieurs parties : une présentation du métier écrite, une vidéo d'un(e) professionnel(le) de ce métier vous l'expliquant, les écoles à la une permettant de vous orienter ou reconvertir dans cette voie, des conseils, le salaire de ce métier et, grand bonus, la possibilité d'échanger avec des professionnels, des étudiants ou des coachs.

Le site propose pas moins de 650 fiches métiers et près de 500 vidéos de passionné.e.s pour vous aider au mieux à appréhender les métiers qui vous correspondent. Les fiches sont très détaillées, les conseils sont pertinents et 2 000 mentors répondent présents pour écouter et conseiller les jeunes et les moins jeunes qui souhaitent se lancer.

Quels sont les métiers qui paient bien ?

Merci Bobby a rédigé une rubrique recensant les 35 métiers qui paient le mieux.

Parmi eux, sans surprise, on découvre beaucoup de métiers nécessitant de longues études ou demandant beaucoup de responsabilités. On peut citer notamment :

Médecin : généraliste après un Bac+9 ou spécialiste Bac+11, un concours d'admission donne le ton car seulement 20 % des candidats sont admis chaque année

Big Data Architect : Bac+5 et concours

Directeur Administratif et Financier : Bac+5 et concours

Country Manager : Bac+5

Juge d'instruction : Master 1 puis 31 mois de formation à l'École Nationale de la Magistrature

D'autres métiers tout aussi passionnants et bien rémunérés sont disponibles avec des temps d'étude plus courts :

Conducteur de train : les entreprises comme la SNCF forment généralement les employés en interne, et les formations durent entre 6 mois et 1 an

Pilote d'avion : dans des écoles spécialisées ou grâce à des compagnies comme Air France, la formation théorique et pratique dure 24 mois

Banquier ou Responsable de magasin : un BTS (Bac+2) dans le domaine visé suffit généralement pour accéder à ces postes

Les salaires mentionnés varient, pouvant monter jusqu'à 180 000€ par an selon le métier exercé.

Si vous souhaitez changer de voie pour gagner beaucoup mieux votre vie, et choisir un métier qui paye bien, consultez les fiches de ces 35 métiers pour découvrir lequel vous correspondrait le plus (n'oubliez pas les années d'études éventuelles - Merci Bobby vous propose une sélection d'écoles pour chaque métier).

Pour toutes vos questions, quel que soit votre profil et quel que soit votre objectif, une équipe de professionnels, de coachs et d'étudiants est à votre disposition pour vous conseiller au mieux concernant les métiers.