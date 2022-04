Nike Dunk Sneakers : Le succès jamais démenti d’un classique indémodable

La Nike Dunk : Histoire d'un succès commercial

Retournons aux sources de la Nike Dunk pour mieux comprendre son évolution. Dans les années 1980 aux États-Unis, un sport est fortement plébiscité, il s'agit du basket. Les championnats de la NBA font alors chaque année vibrer les Américains. Les grandes marques de sport telles que Nike ou Adidas ne peuvent évidemment pas ignorer le marché qui s'ouvre à eux. Ils signent alors des contrats avec les plus grands basketteurs de l'époque.

La petite sœur de la Nike Air Jordan 1

En 1984, Michael Jordan, qui n'est pas encore la superstar que nous connaissons, signe un accord avec Nike. La marque va alors concevoir une nouvelle paire pour le champion. C'est le designer Peter Moore qui a la tâche de créer un modèle inoubliable. Il s'agira de la Nike Air Jordan 1. Peu de temps après, un second modèle conçu par le même designer est proposé. Son design s'inspire à la fois de la Nike Air Jordan 1 et de la Nike Terminator : c'est la Nike Dunk.

Une gamme pensée pour le championnat universitaire

La campagne de lancement de ce nouveau produit intitulée " Be True To Your School "est assez atypique. En effet, l'idée est de concevoir une ligne de chaussures et de vêtements aux couleurs de plusieurs universités américaines. Cette idée a germé dans l'esprit des cadres de la marque à la virgule après qu'ils aient assistés au Final Four basket-ball NCAA. Ce championnat américain regroupe plus de 300 universités. Or, chacune de ces écoles possède une identité propre et des couleurs spécifiques. Nike décide alors de créer une gamme de baskets déclinées en différents coloris.

C'est à l'automne 1985 que sera lancée la Nike Dunk. Les sept premiers modèles sont aux couleurs des universités du Michigan, de Villanova, de l'Iowa, de Syracuse, du Kentucky et de St. John's. Elles sont dès le départ proposées en version Nike Dunk Low ou baskets basses ainsi qu'en Nike Dunk High ou baskets montantes. Malgré leur originalité, ces nombreux modèles ne rencontrent pas immédiatement un franc succès. La faute peut en partie en être imputée à la Nike Air Jordan 1 qui lui fait de l'ombre et empêche la Nike Dunk de trouver son public.

Le renouveau et le succès

Finalement, c'est bien plus tard, en 1999, que Nike va œuvrer au renouveau des Nike Dunk. En signant des partenariats avec des influenceurs japonais, la marque va proposer des modèles limités aux coloris inédits. Le succès est au rendez-vous et Nike va alors de plus en plus développer une logique de production réduite.

En parallèle de cette quête de rareté, Nike développe la Nike SB Dunk pour cibler la communauté du skateboard. En effet, les pratiquants de skate ont depuis des années plébiscité ce modèle, car sa semelle plate et sa construction en cuir offraient réactivité et robustesse. Ainsi, des modèles pensés initialement pour le basket vont rencontrer un réel succès dans un sport tout à fait différent, le skateboard.

La Nike Dunk aujourd'hui

De nos jours, le succès de cette paire iconique persiste. Les éditions limitées s'arrachent lors des ventes aux enchères. Citons par exemple l'édition Nike SB Dunk Dunk Low Paris aux couleurs du peintre Bernard Buffet qui s'est vendu 50 000$ en 2020.

Toutefois, la Nike Dunk n'est pas qu'un objet de luxe. Chaque année de nouveaux modèles de chaussures sont proposés. Des déclinaisons de différentes couleurs pour les hommes ou pour les femmes sont proposées. Des modèles comme la Nike Dunk High University Red avec empeigne blanche et superpositions en cuir rouge sont dans la pure tradition des baskets universitaires de 1984. D'autres modèles au contraire possèdent des languettes en mesh ou des empiècements de couleurs flashy. Il y en a pour tous les goûts et tous les publics.

La force de la Nike Dunk est ainsi d'avoir su évoluer tout en conservant la spécificité des sneakers des années 1980. Cette adaptabilité et ce respect de la tradition ont permis à ce modèle de traverser les époques sans encombre.