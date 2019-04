Or du monde : première joaillerie éthique made in France

Une entreprise passionnée... et engagée

Soucieuse de préserver à la fois l'environnement, les peuples et les sources d'extraction des pierres précieuses comme le diamant, la bijouterie Paris OR DU MONDE se démarque par un positionnement éco-responsable et éthique qui détonne avec l'univers du luxe. Sa démarche s'articule autour de plusieurs axes :

Privilégier le recyclage des métaux précieux pour limiter l'exploitation susceptible d'entraîner une dégradation de l'environnement. Plus de 100 kg d'or ont été recyclés par l'enseigne depuis sa création ! ;

Certifier la provenance des matières premières utilisées (métaux et pierres précieuses) ;

Vérifier les conditions de travail et le bien-être des populations dans les sites d'exploitation ;

Fabriquer exclusivement chaque bijou en France, au sein de l'atelier parisien ;

Limiter l'empreinte écologique : OR DU MONDE est la première bijouterie française à obtenir un impact environnemental zéro.

Une indépendance totale, grâce à l'auto-financement

Afin de rester libre de ses choix, OR DU MONDE a privilégié l'auto-financement. Indépendante des investisseurs et business angels, elle peut ainsi maîtriser l'ensemble de ses procédés de fabrication et cultiver ses valeurs, sans avoir à rendre de compte. Cette entreprise familiale est aujourd'hui composée d'une équipe réduite de 15 personnes, dont chaque membre épouse les convictions.

Un catalogue de références haut de gamme et des bijoux sur mesure

Grâce à son expertise et son atelier de fabrication implanté au cœur du deuxième arrondissement de Paris, cette bijouterie éthique propose la personnalisation de bijoux. Elle propose un choix d'alliances, de bracelets, de colliers et de boucles d'oreilles réalisés en or recyclé et en pierres précieuses sélectionnées selon leur provenance. Soutenue par son modèle économique spécifique et par son engagement tourné vers le développement durable, la marque a vu son chiffre d'affaires s'envoler entre 2014 et 2018, passant de 50 KE à 1800 KE. Un succès motivé par le désir de combiner des valeurs fortes et authentiques à l'univers codifié du luxe.