Où placer son argent suite à l’effondrement de la Bourse ?

Face à la chute brutale des marchés financiers mondiaux, il est fondamental de savoir raison garder et de modifier intelligemment ses attitudes en matière d'épargne. Contrairement aux actions, les actifs immobiliers ne sont pas impactés par l'instantanéité de l'actualité économique. Le coronavirus (Covid-19) est un événement ponctuel, en revanche, tout acte d'investissement immobilier demeure un acte de long terme

Il est en effet conseillé de conserver ses parts de SCPI durant au moins huit ans, voire davantage en vue de préparer sa retraite ou de disposer de revenus complémentaires à moyen terme lorsque l'on achète ses parts en démembrement temporaire de propriété. Sur le long terme, l'achat de parts de SCPI demeure un acte d'investissement rationnel et profitable afin d'accroître son patrimoine. Voici pourquoi il est judicieux d'investir en parts de SCPI en mars 2020.

Pourquoi l'achat de parts de SCPI demeure-t-il une opération d'investissement intéressante sur le long terme ?

Avec l'argent des associés porteurs de parts, les 33 sociétés de gestion qui ont créé et qui gèrent les SCPI du marché investissent en immobilier. L'achat de parts de SCPI de rendement permet de percevoir chaque trimestre des dividendes issus des loyers versés par les locataires des actifs immobiliers détenus en portefeuille par la SCPI. Ces derniers peuvent être des bureaux à Paris, des entrepôts, des locaux d'activités, des cliniques, des laboratoires pharmaceutiques ou des EHPAD. Plusieurs SCPI de rendement investissent également en immobilier d'habitation.

Afin de mutualiser au maximum leurs patrimoines immobiliers, les sociétés de gestion investissent dans des typologies d'actifs multi-métiers comme la technologie, l'agroalimentaire ou l'informatique. Les résultats sont au rendez-vous puisque les meilleures SCPI ont rapporté l'an dernier autour de 6 % sans compter une revalorisation moyenne du prix des parts de 1,2 %. Les études économiques montrent que, sur le long terme, le prix des actifs immobiliers s'accroît du niveaux de l'inflation. Ainsi, en achetant des parts de SCPI de rendement dont les loyers sont indexés sur l'inflation, les épargnants protègent leur pouvoir d'achat.

Ainsi que le rappelle Gregorie Moulinier, l'un des associés-fondateurs de La Centrale des SCPI, la plateforme Web leader dans la distribution de parts de SCPI en France (www.centraledesscpi.com) : « En matière d'investissement, il faut bien distinguer le court terme du long terme. L'immobilier fait clairement partie des investissements de long terme et les SCPI n'échappent pas à la règle. Pour les personnes préférant le court terme et la volatilité, il existe la spéculation boursière mais c'est à leurs risques et périls. »

De manière générale, la performance des SCPI sur le long terme est mesurée grâce à leur taux de rentabilité interne ou TRI. Il s'agit d'un indicateur extrêmement fiable qui peut être utilisé pour tous les placements. Sur les quarante dernières années, le TRI des SCPI a ainsi été de 9,8 % ce qui est sans commune mesure avec celui offert par le livret A et par les contrats d'assurance-vie en euros.

Conscients de la performance des SCPI, les Français ne s'y sont pas trompés puisqu'ils ont investi plus de 8,6 milliards d'euros l'an dernier dans ces boucliers patrimoniaux dont la capitalisation dépasse désormais 65 milliards d'euros. Dans le même ordre d'idées, la barre du million d'associés a été franchie. Toutefois, dans quelles SCPI est-il actuellement intéressant d'investir ?

Dans quelles SCPI est-il intéressant et utile d'investir compte tenu de la baisse de la Bourse ?

La première idée d'investissement SCPI qui vient à l'esprit est liée aux SCPI thématiques du secteur de la santé. Il s'agit d'une typologie privilégiée par les professionnels de l'épargne immobilière assistée dans la mesure où elle est très porteuse sur le long terme avec le vieillissement de la population mondiale et européenne en particulier.

Ainsi que le rappelle Gabriela Kockova, manager au sein de La Centrale des SCPI : « Les clients qui nous appellent au 01.44.56.00.23 ou nous rendent visite dans notre boutique du 15 rue Saint-Roch à Paris dans le premier arrondissement sont conscients du fait que l'immobilier de la santé demeure une valeur patrimoniale sûre. Ils cherchent donc à acheter des parts de la SCPI Pierval Santé, gérée par Euryale Asset Management. Les investisseurs immobiliers sont également très attirés par l'immobilier logistique du fait de ses excellentes performances. Nous leur proposons donc d'acheter des parts de la SCPI Activimmo gérée par Alderan. Enfin, pour compléter leur portefeuille multi-SCPI, nous estimons opportun d'acheter en ce moment des parts de SCPI qui comportent des locataires multi-métiers et très diversifiées géographiquement sur l'ensemble de l'Europe. »

Il s'agit donc d'investir dans des typologies d'actifs variées et dans des zones économiques complémentaires. La mutualisation offerte par l'achat de parts de SCPI de rendement permet de limiter les risques de défaillance des locataires mais surtout de s'exonérer de toute contrainte de gestion puisque c'est la société de gestion qui s'occupe de tout. Les associés perçoivent simplement leurs dividendes après avoir effectué leur choix de SCPI avec l'aide de spécialistes ayant pignon sur rue.

Ces derniers peuvent également leur trouver le meilleur crédit SCPI si leurs clients envisagent d'utiliser un effet de levier afin de profiter des taux historiquement bas actuels. Les dividendes perçus viendront donc en déduction de l'effort d'épargne mensuel à consentir pour se constituer un patrimoine immobilier. Une nouvelle fois, sur le long terme, le crédit sera remboursé et les associés pourront tranquillement jouir du fruit de leur épargne.

L'épisode du coronavirus, on l'espère, ne devrait plus être bientôt qu'un mauvais souvenir. Il existera sans doute d'autres éléments perturbateurs de l'activité économique au cours des prochaines années mais nous aurons toujours besoin d'immobilier, et notamment immobilier d'entreprise, cœur de cible des SCPI de rendement. En acheter des parts constitue donc une démarche cohérente, notamment au regard de leur performance précitée en termes de taux de rentabilité interne sur quarante ans. Pour rappel, les SCPI avaient parfaitement résisté à la crise financière de 2008, d'où l'engouement aujourd'hui des épargnants français à placer leur argent sur des SCPI.

Découvrez en vidéo pourquoi la SCPI plaît aux épargnants français :

Avertissement

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.