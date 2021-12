Pascal Legros annonce de nouvelles opérations pour le fonds d’investissement AEF

Retour sur le business model du fonds d'investissement AEF 1 dirigé par Pascal Legros

AEF 1 est un fonds d'investissement basé au Luxembourg abondé exclusivement par des personnes physiques ou des family office. ll n'est pas question d'investisseurs institutionnels mais bien d'entrepreneurs. Ce fonds a pour vocation d'investir dans des entreprises qui opèrent sur le segment de marché dit du small cap, c'est-à-dire sur des valeurs inférieures à 40 millions euros pour 100% des titres, tout type de secteur confondu, mais dans l'optique que les entreprises soient en croissance forte et se prêtent à la concentration pour du build-up. A cet effet, Pascal Legros apporte aux dirigeants cédants une double solution. Une solution financière avec AEF et une solution opérationnelle avec Atlantic M&A, via le dirigeant repreneur. Dans les opérations de LMBI, qui représentent une petite moitié des opération de AEF, La priorité est de sourcer des dirigeants repreneurs, qui soient capables d'investir et de reprendre les entreprises dans lesquelles ils souhaitent investir.

Pascal Legros annonce de nouveaux closings pour Atlantic Entrepreneur Fund sur cette fin d'année 2021

Cette fin d'année 2021 est l'occasion pour Pascal Legros et Atlantic Entrepreneur Fund de clôturer de nouvelles opérations sur le fonds AEF 1. Le CEO d'AEF nous annonce à cet effet le closing d'une opération de LBO avec WOOD, une entreprise francilienne dédiée à l'équipement de sécurité pour les piscines. Cette opération qui a eu lieu fin octobre 2021 a pour objectif de soutenir les objectifs de croissance de la société notamment sur le plan international.

Une seconde opération, cette fois de LBO - Leveraged Buy Out - a également abouti fin novembre- 2021. Elle concerne l'entreprise ECO BTP Environnement, une société dédiée à la collecte et au tri des déchets de chantier qui projette de doubler sa capacité de production dans les mois à venir, grâce à l'extension de son site. L'entreprise qui a bénéficié d'un ticket d'investissement supérieur à 5 millions d'euros de la part de AEF projette un chiffre d'affaires en très forte croissance dans les cinq prochaines années.

La qualité du management : le critère numéro 1 pour Pascal Legros

Le modèle d'origine d'AEF repose sur une sélectivité extrêmement forte des dirigeants. Des dirigeants sur lesquels Atlantic Entrepreneur Fund investit et qui eux-mêmes investissent dans le fond.

Sur le marché du LMBI, Pascal Legros constate malheureusement qu'une fois sur trois, l'échec est lié à la mauvaise sélection du dirigeant. Pour éviter ce risque, le directeur Général de Atlantic M&A et Atlantic Entrepreneur Fund et son équipe côtoient les dirigeants une quarantaine de fois sur 6 à 8 mois avant de s'engager dans une opération.

"Le risque ne sera jamais de 0 mais il sera moins important", confie-t-il. Il ajoute également : "Il faut que nous puissions nous rendre compte de qui ils sont vraiment et que nous fassions naître une réelle complicité, une réelle confiance. Ce n'est pas en rencontrant un dirigeant 2 ou 3 fois que nous pouvons réellement le connaître. Dans la mesure où nous investissons des millions d'euros sur eux, nous n'avons pas d'intérêt à nous tromper. Il vaut mieux y aller doucement."

Le temps consacré à la qualification du dirigeant permet à Pascal Legros de faire le tri. En côtoyant les dirigeants sur le long terme, dans les bons comme dans les mauvais moments, il peut alors mieux évaluer les risques. Tous les moments passés avec un dirigeant sur une période relativement courte sont révélateurs sur leur personnalité. "Certains dirigeants peuvent avoir tendance à paniquer, à se braquer ou à s'énerver. D'autres ont des capacités à trouver des solutions. Nous constatons parfois des réactions qui nous inquiètent ou au contraire qui nous rassurent et confirment que nous faisons le bon choix".

Chez Atlantic Entrepreneur Fund, il est question de prendre son temps. "C'est là toute notre différenciation. Être sur un segment de marché un peu délaissé et consacrer beaucoup de temps à la connaissance des équipes dirigeantes, un facteur qui peut être source de réussite mais aussi de la fragilité du secteur" ajoute Pascal Legros. Le CEO d'AEF et Atlantic M&A souhaite se distinguer des autres fonds d'investissements au-delà de l'aspect purement financier. Son ambition est de tirer le meilleur des gens sur lesquels il investit.

La confiance, un élément clé au sein de l'équipe de Pascal Legros mais aussi avec les dirigeants qu'il accompagne

L'humain est au cœur des préoccupations de Pascal Legros. Qu'il s'agisse des relations au sein de son équipe ou avec les dirigeants qu'il accompagne, la confiance comme la transparence sont de mise.

"Il faut que les équipes soient solidaires. Il faut qu'on parle d'une même voix, qu'on puisse se dire les choses quand ça va mais également quand ça ne va pas" confie-t-il. Du côté des dirigeants, même raisonnement : "Nous nous disons les choses. Nous nous rencontrons. Nous nous écrivons si besoin. Nous avons une relation très directe. Les dirigeants ne sont pas gênés, ils sentent qu'ils peuvent communiquer. De notre côté, nous ne nous privons pas non plus de nous exprimer quand quelque chose ne nous convient pas. Chez nous, il n'y a pas de filtre ou en tout cas, nous essayons d'en mettre le moins possible. C'est ce qui fait notre relation particulière, il y a une vraie proximité. L'idée c'est de ne pas cacher les choses".

Pascal Legros est bien conscient que la difficulté sera de continuer à garder cette proximité avec les dirigeants au fur et à mesure de la croissance du fonds d'investissement, d'où sa volonté d'agrandir son équipe avec entre-autres un operating partner. "Plus on va avoir de ligne d'investissement, plus on va agrandir l'équipe et plus on va risquer d'écarter ce point de rencontre". Il semble pour lui nécessaire de trouver des relais afin que les dirigeants continuent d'avoir ce rythme d'échange sans avoir l'impression que tel ou tel dirigeant soit privilégié au détriment d'un autre.

Pascal Legros fait part des nouveaux recrutements prévus chez Atlantic Entrepreneur Fund et Atlantic M&A

Afin de faire évoluer le fonds et les opérations de fusions et acquisitions, Pascal Legros a pour projet d'agrandir son équipe d'ici début 2022. Les besoins portent sur le recrutement d'un chargé d'affaires et d'un operating partner.

Pascal Legros mise sur le Slow Recrutement

En matière de recrutement, le CEO confie chercher certes des collaborateurs compétents mais avant tout des états d'esprit positifs, qui sauront s'intégrer à l'équipe en place qui a déjà pris ses habitudes.

Pascal Legros soutient cette idée en annonçant : "Nous cherchons avant tout une personnalité, une curiosité dans la recherche et dans l'analyse des dossiers. Nous cherchons aussi chez les candidats une certaine maturité dans la manière de fonctionner ou de communiquer avec les autres. L'esprit entrepreneurial compte aussi beaucoup. Nous recherchons des profils avec un bon esprit, qui restent ouverts, pas dans la critique systématique de tout, qui sont conscients qu'ils doivent apprendre, qui ont soif d'apprendre et l'envie de faire des rencontres. Nous souhaitons nous entourer de collaborateurs passionnés par notre métier et qui ne se donnent pas de limites. Nous voulons qu'ils nous rejoignent pour participer à une aventure et non pas qu'ils soient uniquement là pour gagner de l'argent".

Pascal Legros manifeste une volonté de s'internationaliser

On retrouve dans les processus de travail de Pascal Legros comme dans ses processus de recrutement, la volonté de ne pas se précipiter et de bien qualifier en amont. Il précise souhaiter que toute l'équipe soit en phase et qu'il n'y ait pas de doutes ou de zones d'ombres qui viennent ternir l'état d'esprit de l'équipe.

Alors que plusieurs recrutements se finalisent sur cette fin d'année 2021, Pascal Legros projette déjà de nouvelles embauches chez l'équipe Suisse de Atlantic M&A. Il explique vouloir investir sur la zone Suisse Benelux sur laquelle ses équipes ne sont pour l'heure pas encore assez présentes en première intention, c'est-à-dire à l'occasion d'une première opération. Il nous confirme également sa volonté de s'internationaliser à court terme sur la zone frontalière européenne. Interrogé sur un éventuel prochain fonds d'investissement, il maintient son positionnement à savoir rester sur le même segment de marché. Un segment qu'il juge être le plus créatif et le plus rentable bien qu'il soit aussi le plus fragile.

"Il faut savoir mettre les gardes fous nécessaires et s'assurer de miser sur les bons secteurs comme sur les bons dirigeants. Si on est bon, on ira loin. Si on est pas bon, on ira moins loin", conclue-t-il.