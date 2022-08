Pourquoi apprendre une langue en immersion à l’étranger ?

Apprendre une langue en voyage d'immersion : une efficacité démontrée

Est-il vraiment nécessaire de démontrer les bienfaits d'un séjour à l'étranger pour la maîtrise et le perfectionnement d'une langue ? Une équipe de recherche israélo-américaine s'est pourtant penchée sur la question en 2021. L'étude s'intéressait au développement cérébral des étudiants en échange universitaire et pratiquant l'anglais ou l'hébreu à haute dose. Il en ressort :

Une activité neurologique plus intense, différente de celle d'un simple apprentissage en classe ;

Une aisance en progrès rapide dans la pratique de la langue étrangère ;

Une influence favorable sur la maîtrise de la langue maternelle elle-même.

4 bonnes raisons de perfectionner une langue à l'étranger

Plusieurs motifs peuvent bien sûr expliquer l'efficacité d'un voyage prolongé en immersion complète à l'étranger, comme un séjour Erasmus :

Le séjour linguistique place volontairement un apprenant débutant ou plus confirmé dans une situation difficile. La pratique de la langue devient obligatoire pour suivre des cours, mener à bien son stage ou réaliser tous les actes les plus simples du quotidien. Cela revient donc à parler et à manipuler la langue de façon beaucoup plus intensive que dans un cours classique.

Le voyage linguistique en immersion reproduit les schémas d'apprentissage de l'enfance pour la langue maternelle. Le processus est naturel, et consiste surtout à écouter, s'imprégner et parler. L'étudiant progresse donc le plus souvent sans s'en rendre compte, et sans avoir l'impression de fournir un effort.

La nécessité de communiquer entraîne aussi une perte des inhibitions liées à la peur de commettre une faute de grammaire ou d'élocution. Contraint de communiquer tout au long de la journée, l'étudiant en séjour aura tout le loisir de faire des erreurs, de les corriger et de gagner progressivement en confiance.

La découverte prolongée d'un pays étranger permet aussi de se confronter à une langue non académique et réellement parlée. Il s'agit de l'occasion idéale pour comprendre et apprendre des expressions familières, idiomatiques ou argotiques. Autant de subtilités rarement présentes dans les manuels et fiches de vocabulaire.









À retenir

Au-delà des différents avantages liés à l'apprentissage de la langue, un séjour à l'étranger comporte bien sûr de nombreux autres effets bénéfiques. Cela inclut un véritable enrichissement culturel, de nouvelles opportunités personnelles et professionnelles et une plus grande ouverture au monde.

Quels sont les différents types de séjours linguistiques ?

Du séjour linguistique en Angleterre pour un collégien jusqu'aux stages professionnels en entreprise, les voyages en immersion sont d'une grande diversité. Différents types de déplacements peuvent s'avérer adaptés en fonction du profil de l'apprenant :

Un séjour linguistique de courte durée est une formule particulièrement souple et efficace pour se perfectionner. Il s'étend typiquement sur une période comprise entre une et quatre semaines et s'adresse en priorité à un public jeune (école primaire ou collège). Ce voyage peut prendre la forme d'une immersion complète dans une famille d'accueil, mais aussi être accompagné de cours sur place et d'excursions de découverte.

Un séjour linguistique de longue durée implique une immersion pendant 6 à 12 mois. S'il concerne un lycéen, cela se traduit par une scolarisation temporaire dans un établissement d'accueil.

Un programme d'échange universitaire permet à un étudiant d'effectuer une partie de son cursus dans une université étrangère et partenaire de son établissement d'enseignement.

Les séjours au pair cumulent un travail rémunéré au sein d'une famille d'accueil et des cours hebdomadaires d'approfondissement de la langue.

Un stage en entreprise ou une mobilité professionnelle à l'international peuvent constituer une excellente opportunité de perfectionner la maîtrise d'une langue.

Le woofing permet à un volontaire - le plus souvent un jeune adulte - de séjourner dans une ferme étrangère. Il y bénéficie du gîte et du couvert contre son assistance quelques heures par jour.

Un séjour linguistique en immersion peut se révéler immensément bénéfique, même pour un grand débutant. Le type de voyage à privilégier dépend bien sûr de votre âge, de vos objectifs et du temps à votre disposition.