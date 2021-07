Pourquoi faire appel à une entreprise RGE pour votre isolation thermique par l’extérieur ?

Qu'est-ce qu'une entreprise RGE ?

Le label RGE, qui signifie « Reconnu Garant de l'Environnement », est accordé à des entreprises du bâtiment qui sont spécialisées dans les chantiers visant à rénover ou améliorer les performances énergétiques des logements. Pour bénéficier de ce label, ces professionnels doivent également être engagés dans une démarche de qualité.

Une entreprise RGE est donc une société dont les services répondent à des exigences très strictes, tant en matière de compétences que de moyens. Ces exigences sont définies dans les normes NF EN ISO/CEO 17065 (pour les certifications) et NF X50-091 (pour les qualifications). Il existe différents labels RGE en fonction de la nature des travaux, par exemple : isolation des murs (par l'extérieur et par l'intérieur), isolation de la toiture, isolation des planchers, etc.

Faire appel à une entreprise RGE est préférable dans tous les cas de figure, lorsqu'on souhaite améliorer l'isolation de son logement. Mais c'est encore plus souhaitable pour des travaux complexes, qui nécessitent des compétences spécifiques. Vous vous demandez à quoi ressemble une entreprise RGE ? Jetez un œil sur PES Isolation, société spécialisée dans l'isolation thermique des bâtiments et intervenant dans toute l'Île-de-France.

Un exemple de chantier complexe : l'isolation des murs par l'extérieur

L'isolation des murs par l'extérieur est un exemple de chantier complexe nécessitant l'intervention d'une entreprise RGE. C'est le type d'isolation le plus courant : jusqu'à 25 % des déperditions d'énergie sont dues aux murs extérieurs - les pertes les plus importantes conjointement à la toiture. C'est aussi le plus efficace. En agissant sur la partie extérieure de la maison, on obtient les avantages suivants :

Un confort thermique optimal toute l'année

Des économies sur les factures de chauffage et/ou de climatisation

Une surface habitable préservée (l'isolant étant posé à l'extérieur et non à l'intérieur)

Des ponts thermiques supprimés en plus grand nombre

Une inertie conservée par les murs (qui gardent mieux la chaleur)

Une meilleure protection contre les variations climatiques

Moins de risques de condensation

Une isolation acoustique améliorée

L'amélioration des performances thermiques est l'avantage recherché en priorité par les propriétaires. Et pas seulement pour une question de confort : une isolation de qualité permet de générer un meilleur diagnostic de performance énergétique (DPE), ce qui confère plus de valeur au logement. Découvrez-en plus au sujet des diagnostics techniques sur Immoz.info, blog expert en matière d'immobilier.

De plus, un chantier d'isolation par l'extérieur peut s'accompagner d'un ravalement de façade. Il faut savoir que la réfection de l'isolation thermique est obligatoire lorsque les opérations de ravalement concernent plus de la moitié de la surface des murs (voir à ce propos le Code de la construction et de l'habitation).

Pourquoi faire appel à une entreprise RGE pour des travaux d'isolation par l'extérieur ?

Faire appel à une entreprise RGE, c'est d'abord avoir la garantie de travaux réalisés dans les meilleures conditions possibles, conformes à la réglementation en vigueur, et aboutissant à l'efficacité énergétique ciblée. Le label RGE montre que l'entreprise répond aux exigences les plus rigoureuses en matière de travaux et de qualité d'isolation.

C'est ensuite la sérénité d'un accompagnement sur-mesure et hautement qualifié. Une équipe polyvalente (couvreur, plâtrier-plaquiste, charpentier, électricien...) se met au service des propriétaires pour la réalisation de leurs travaux. Les besoins sont analysés en amont, avec les spécificités et les contraintes dues à l'habitation comme à sa situation géographique. Et cet accompagnement se poursuit jusqu'à la réception du chantier.

Enfin, l'intervention d'une entreprise RGE est la condition sine qua non pour bénéficier des aides de l'État, accessibles dans le cadre de travaux d'amélioration thermique : éco-PTZ, prime énergie, Ma Prime Rénov' et TVA à 5,5 % sur le matériel et la main-d'œuvre.