Pourquoi faut-il comparer les banques en ligne ?

La forte concurrence entre ces établissements permet au client de profiter d'offres intéressantes et de frais de gestion de comptes relativement réduits. Mais afin de faire son choix, et ouvrir son compte auprès d'une banque en ligne adaptée à ses besoins, le comparateur de banques en ligne vient à la rescousse des futurs clients.

Qu'est-ce qu'un comparateur de banques en ligne ?

Avoir recours à un comparateur de banques en ligne permet au futur client de trouver en quelques clics, la banque en ligne qui correspond le mieux à ses besoins, en matière de services et de placements, mais aussi la banque la moins chère, en matière de frais de gestion. Un comparateur de banques en ligne permet non seulement de comparer simplement et gratuitement, quelque 180 banques en moins de 2 minutes, mais il permet aussi et surtout d'économiser jusqu'à 300 euros sur une année. Le fonctionnement de ce type de comparateur est très simple, en plus d'être gratuit. Il suffit de remplir un questionnaire en ligne et d'accéder ainsi à un nombre incroyable de banques en ligne, proposant des tarifs inférieurs à ceux de votre banque actuelle.

La banque en ligne pour une gestion efficace de ses comptes

Ouvrir un compte auprès d'une banque en ligne se fait en quelques minutes. Il suffit au futur client de télécharger ses justificatifs (identité, domicile, revenus...) et de les envoyer à la banque. Un conseiller qui a la responsabilité de vérifier l'ensemble des informations, ouvre le compte en quelques minutes. Quelques jours seront nécessaires afin de recevoir, par voie postale, sa nouvelle carte bancaire. Simplicité est le maître-mot de la banque en ligne. Et ce n'est pas parce que la banque est en ligne que l'on ne peut joindre de conseillers. Au contraire, les plages horaires proposées aux clients sont plus larges que celles proposées dans la banque classique. On peut ainsi gérer ses comptes via une application très développée, et bien plus que celle des banques classique, et contacter un professionnel à tout instant, ou presque. Il y a donc beaucoup plus de souplesse, ce qui répond aux attentes des français. Il sont en effet, nombreux à souhaiter changer de banque.

Mais l'avantage non-négligeable de la banque en ligne est incontestablement celui des frais pratiqués. Les opérations bancaires de base sont totalement gratuites. Certaines opérations comme le renouvellement d'une carte bancaire, la réédition d'un code confidentiel ou encore le dépassement du découvert sont quant à eux facturés. Mais cela reste bien moins cher que les frais pratiqués par une banque classique, laquelle n'hésite jamais à vendre à ses clients des services bancaire à 8 ou 10 euros par mois, la carte bancaire à 45 euros par an, ou encore la carte haut de gamme à 135 euros par an.