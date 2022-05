Pourquoi investir dans l’immobilier neuf ?

L'achat d'un logement neuf vous permet également d'économiser sur plusieurs points comparativement à l'achat d'un ancien : frais de notaires moins élevés, un prêt à taux zéro pour un premier achat, absence de travaux ou rénovation à prévoir, absence de taxe foncière pendant 2 ans, un plan énergique plus performant ainsi qu'une réduction d'impôt. Les différents programmes immobilier neufs vous permettent de profiter des meilleures opportunités.

Frais de notaire

En investissant dans de l'immobilier neuf, les frais de notaire sont de 2 à 3% alors qu'ils sont de 8% dans l'ancien, ce qui représente une somme non négligeable lors de l'achat de votre logement. Avec certains programmes, ces frais pour l'achat de neuf peuvent même être offerts

Prêt à taux zéro (PTZ)

Le prêt à taux zéro est uniquement accordé aux propriétaires qui achètent pour la première fois et ce, une résidence principale neuve. Ce gros coup de pouce permet de financer jusqu'à 40% du montant emprunté à un taux zéro. Ce montant est cependant limité et varie selon l'emplacement du bien, du nombre de personnes qui habitent dans le logement ainsi que des revenus financiers.

Un investissement fiable

Dans l'immobilier neuf, vous pouvez être assuré de retrouver des matériaux de construction de première qualité, une construction dans le souci du détail ainsi que d'une meilleure performance énergétique qui vous fait économiser sur vos factures. Nul besoin de rénovation et en cas de défaut, le coût des travaux nécessaires sera pris en charge par le promoteur immobilier. Vous investissez donc dans un bien qui est sécurisé.

Taxe foncière

Le nouveau propriétaire d'un logement neuf profite d'un allègement de la taxe foncière et certaines collectivités accordent une exonération totale de cette taxe et ce pour les deux premières années ce qui représente une économie considérable.

Performance énergétique

Tel que mentionné précédemment, les logements neufs jouissent d'une bien meilleure performance énergétique. Ceux-ci répondent à des nouvelles normes de construction en termes d'isolation, du système de chauffage et de ventilation et des matériaux spécifiques qui permettent de réduire les factures énergétiques et garantissent un meilleur confort.

Réduction d'impôt

Investir dans l'immobilier neuf permet d'obtenir une TVA réduite à 5,5% au lieu de 20% sur sa résidence principale. Elle est attribuée selon le niveau des revenus financiers et le prix du bien.

Qui dit neuf, dit économie

Investir dans l'immobilier neuf peut, à première vue, sembler inaccessible. Après avoir analysé les différents points en termes d'un achat neuf, nous pouvons constater que sur du long terme, investir dans le neuf représente des économies considérables. Grâce aux différents programmes, les nouveaux propriétaires peuvent concrétiser leur projet et bénéficier d'un confort de qualité supérieure. De plus, en achetant neuf, vous contribuez à diminuer la consommation énergétique et réduire les émissions à effet de serre. Vous limitez donc votre impact sur l'environnement.