Pourquoi vendre sur Amazon est-il un choix judicieux pendant la crise ?

(Crédits : DR)

Depuis le début des années 2000, nous avons rencontré de multiples crises économiques qui ont conduit un grand nombre d’entreprises et de particuliers vers la faillite. Or, plusieurs entreprises spécialisées dans le digital ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Nous pouvons par exemple citer le fameux GAFAM qui regroupe les 5 sociétés les plus puissantes au monde. Parmi elles, une plateforme E-commerce a totalement changé notre façon de consommer sur Internet. Par ailleurs, nous allons voir que les particuliers peuvent également vendre sur Amazon et profiter de ce nouvel eldorado.