Qu'est-ce que le shopping immobilier en ligne ?

Pourquoi le shopping immobilier en ligne est-il devenu incontournable ?

Le shopping immobilier en ligne (SIL) déferle actuellement sur la France. C'était déjà un peu le cas avant l'épidémie de Covid-19 mais cette pandémie a considérablement amplifié ce phénomène. Nos concitoyens sont presque devenus des spécialistes des achats à distance.

À l'ère du télétravail, chacun souhaite mener sa vie à distance sans la moindre présence physique. L'heure du stress à tout bout de champ à vécu. De même que celle de la paperasse. Avec le shopping immobilier en ligne (SIL), fini le papier et les importantes empreintes carbone.

Le shopping immobilier en ligne (SIL) permet donc de faire tenir son patrimoine immobilier dans son smartphone. Gain de place et de temps sont deux des principaux avantages du shopping immobilier en ligne (SIL). Cependant, dans quels types d'actifs immobiliers faut-il placer son argent ?

Ainsi que le constate Laurent Fages, consultant senior au sein de La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com), le premier réseau d'épargne digitale français : « Avec les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), il est possible d'acheter de l'immobilier sans se rendre chez son notaire ou à sa banque. Ce nouveau mode d'investissement immobilier permet d'investir son argent sans la moindre contrainte de gestion et rapidement. C'est ce que font les investisseurs qui nous téléphonent au 01.44.56.00.23. »

Grâce au shopping immobilier en ligne, il est possible de bénéficier d'une rémunération annuelle jusqu'à 6 % pour les meilleurs produits d'épargne immobilière assistée du marché. Cette performance qui est tenue depuis plusieurs années est préférable à celle du livret A ou à celle des contrats d'assurance-vie en fonds euros et permet d'augmenter dans d'excellentes conditions son pouvoir d'achat.

Le shopping immobilier en ligne offre également aux investisseurs immobiliers l'opportunité d'investir son argent tant en France qu'en Europe et ce sans quitter son canapé. En plus d'une zone géographique élargie, il est possible d'investir son patrimoine dans des thèmes d'actualité tels le social, l'environnement et la logistique.

Comment faire pour investir sereinement son argent grâce au shopping immobilier en ligne ?

Les investisseurs immobiliers n'ont que l'embarras du choix pour se constituer un patrimoine dans tel ou tel pays européen. La situation est identique s'agissant du type d'actif sur lequel il faut porter son dévolu. Il est donc facile de se tromper en effectuant le mauvais choix.

C'est pour cela qu'il est préférable de se faire conseiller par des spécialistes du SIL, tels ceux de La Centrale des SCPI. Ces hommes et ces femmes permettent à leurs clients d'effectuer l'intégralité des démarches d'achat en ligne pour sécuriser son achat.

Comme le note Gregorie Moulinier, l'un des associés-fondateurs de La Centrale des SCPI : « En recourant au shopping immobilier en ligne, nous clients son certains de taper à la bonne porte, une porte qui est ouverte depuis près de dix ans et qui est franchie par de plus en plus de Français désireux d'investir en immobilier. Le shopping immobilier en ligne (SIL) est désormais un mode d'achat immobilier simple qui ne coûte pas plus cher que le prix des parts de SCPI et qui est totalement sécurisé avec SCPI-SIGN, le logiciel de signature SCPI en ligne. »

Le shopping immobilier en ligne a de l'avenir. Il faut en effet vivre avec son temps. Il s'agit ainsi toujours d'acheter des actifs immobiliers mais d'une manière différente, c'est-à-dire plus souple, plus rapide et plus performante et ce sans la moindre contrainte de gestion. Que demander de plus si ce n'est recourir à des spécialistes pour conclure son projet d'achat immobilier ?

En faisant confiance aux consultants de La Centrale des SCPI après leur avoir téléphoné au 01.44.56.00.23 ou les avoir rencontrés dans leur boutique du 15 rue Saint-Roch à Paris (75011), les investisseurs immobiliers ne verront plus la pierre comme avant. Une raison supplémentaire de les contacter.

Avertissement

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.