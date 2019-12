Que-ce que le référencement naturel ?

Bonjour Jérémie Politi, quelques mots pour vous présenter ?

Bonjour, je m'appelle Jérémie Politi, je suis consultant en référencement naturel. J'exerce en tant que référenceur SEO depuis près de 10 ans. J'ai commencé à pratiquer le référencement naturel au lycée. J'ai travaillé pendant 5 ans dans une agence digitale avant de créer ma propre entreprise spécialisée dans le référencement naturel. Aujourd'hui, l'univers du digital se spécialise de plus en plus, on trouve ainsi des acteurs qui se positionnent exclusivment sur un levier marketing (Facebook Ads, SEO, UX etc).

Je traite tous les leviers du SEO avec une spécialisé en netlinking, un domaine qui me tient vraiment à cœur. SmartWeb Group, mon agence marketing SEO, intervient aujourd'hui sur toute la France (Nice, Paris, Marseille, Lyon etc) et également pour le compte d'entreprises situées dans d'autres pays Francophones (Belgique, Suisse, Canada etc).

Pourquoi le référencement naturel a-t-il sa place dans une stratégie marketing ?

Le monde du commerce a changé de manière radicale notre mode de consommation. On compte près de 90 % des consommateurs qui se renseignent sur Internet avant d'acheter un produit ou faire appel à un service. Par conséquent, il est devenu indispensable pour les entreprises d'adapter leur marketing à la nouvelle exigence créée par l'avancée des technologies : une visibilité maximale sur Google.

Toutes les entreprises ont intérêt à surpasser leurs concurrents en se positionnement parmi les premiers dans les SERPs et à profiter ainsi de visibilité qui rime avec développement du chiffre d'affaires. Donc oui, le SEO est une partie importante de toute stratégie marketing et c'est une situation qui va s'affirmer de plus en plus avec le temps.

Pourquoi avez-vous choisi Google comme terrain de jeu ?

Le choix s'est fait tout naturellement vu que Google a surpassé tous les autres moteurs de recherche. Google est le moteur de recherche le plus utilisé, avec plus de 95% des parts de marché en France et en Europe. Il est devenu le leader incontesté du marché. En effet, apparaître sur la première page de Google est devenu indispensable pour réussir. Faire réussir chaque entreprise qui collabore avec moi est mon seul objectif.

Je repose mes interventions sur deux valeurs essentielles : la transparence et l'efficacité. Mon équipe et moi misons sur l'écoute des besoins de chaque client et accordons une importance particulière à l'engagement.

Quelques mots pour conclure ?

Selon moi, il n'y a pas de méthodes SEO parfaites. Pour réussir, il faut toujours se mettre à jour, être à l'affût des nouvelles exigences Google et des nouvelles tendances du marché. Placer ses clients au cœur de son intervention est également essentiel pour garantir sa réussite.

Je suis très fier de tout ce que mon agence SEO a pu entreprendre jusque-là. Je prends chaque projet vraiment à cœur, que ce soit pour des grandes entreprises que de petits commerces locaux.