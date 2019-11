Quel effet a la numérisation sur l'économie ?

Definitions

Commençons par le commencement: qu'est-ce l'économie numérique et la numérisation?

La numérisation est un concept récent par lequel de nombreux secteurs passent à choisir le numérique pour leurs actions. Par exemple, il est presque impossible actuellement de penser à une entreprise qui n'utilise pas emails et conférences Skype pour contacter ses clients ou partenaires. De même, les impôts et taxes sont de plus en plus souvent payés par internet et non plus aux bureaux des finances. Le numérique joue donc un rôle grandissant dans la vie des français.

L'économie numérique, en revanche, englobe le marché survenu de cette numérisation. Ceci inclut les réseaux sociaux, internet, les téléphones mobiles et le commerce en ligne, ou e-commerce.



L'économie numérique: des facteurs et variables diverses

La spécificité de l'économie numérique, au contraire d'autres domaines économiques, c'est sa diversité. En effet, elle n'est pas spécifique à un domaine précis mais englobe et affecte toutes ou presque industries.

Un nombre exponentiel de marques et organisations de tous genres utilisent les réseaux sociaux comme principal facteur marketing. Cela veut dire de grandes marques comme Nike et Apple bien sûr, mais également des ONG comme Greenpeace, des banques, des journaux, etc.

Il faut dire que le numérique donne des possibilités infinies aux entreprises, y compris celles qui ont du mal à se faire connaître comme dans l'industrie de l'acier ou encore celles dont la clientèle est étroite. Il est très simple et abordable de créer un site, bien plus qu'il ne l'est d'ouvrir un magasin ou une branche. Le e-commerce est donc disponible à toutes entreprises et permet à ces-dernières de vendre à des clients partout dans le monde, sans frontières.

Une contribution au PIB non négligeable

Quand on s'intéresse aux chiffres, il est très simple d'observer l'importance actuelle du numérique dans l'économie. La part qu'elle joue dans la croissance économique, notamment des pays développés, est énorme. En France, par exemple, l'économie numérique représente 5.5% de la valeur ajoutée créée. Il faut dire que celle-ci a un effet macro-économique important dû à l'investissement grandissant des entreprises. De plus, le numérique a créé de nombreux postes dans les dernières années: les emplois dans le marketing digital, le graphisme, le développement de web, n'existaient pas il y a seulement quelques années mais font maintenant partie des emplois les plus recherchés.

Le numérique est donc un phénomène grandissant et ayant rapidement pris une tranche importante du fromage économique. Il permet aux entreprises et organisations d'élargir leurs clientèles à bas coût, c'est pourquoi de plus en plus d'elles l'utilisent. Cet essor a un impact positif sur l'économie et contribue depuis quelques années à la croissance économique, que les pays développés ont dû mal à assurer depuis la récession.