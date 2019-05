Quel est l'avenir des trottinettes électriques ?

Des modèles innovants adaptés à la ville

Avec un temps d'autonomie de plus en plus long et des équipements toujours plus performants, la trottinette électrique adulte allie légèreté et vitesse : jusqu'à 30 km. Facile à manipuler et à diriger, extrêmement maniable et ergonomique, l'engin embarque différentes technologies pour un contrôle continu et précis. Les plus évolués disposent d'un écran LCD en couleur parfaitement visible, même par temps sombre.

A l'heure actuelle, les lois déterminent les voies de circulation à emprunter, en fonction de la vitesse et non de la nature de l'engin.

Retour sur les droits et obligations des usagers

La réglementation actuelle considère les utilisateurs de trottinettes électriques comme des conducteurs de véhicules et non comme des piétons ou des cyclistes. La législation indique clairement que ces engins doivent rouler sur la route et sont interdits sur les trottoirs. Pourtant, dans les faits, certains écarts sont tolérés. De nombreux points restent obscurs et méritent d'être approfondis : reste à savoir comment les autorités vont encadrer ce moyen de locomotion original ! Les textes de loi sont en passe d'évoluer et sont actuellement débattus au parlement.

Quelles évolutions peut-on attendre au niveau réglementaire ?

La loi d'Orientation des Mobilités (LOM) fera suite à la signature de la charte entre la Mairie de Paris et les opérateurs proposant la location de trottinettes électriques dans la capitale. L'objectif est de permettre une bonne entente entre usagers de la voie publique et utilisateurs d'engins à moteur. Des solutions sont trouvées pour optimiser les espaces de stationnement et favoriser la régulation des flux.

Plutôt stricte, la loi LOM pourrait en outre rendre obligatoire le port du casque et le port d'un gilet de haute-visibilité de façon à renforcer la sécurité sur les routes et à limiter les risques d'accidents graves.



Finalement, la trottinette électrique urbaine n'en est qu'à ses débuts. Fonctionnelle, esthétique, elle facilite les déplacements là où le trafic est abondant. Les obligations légales vont contribuer à réduire les risques et donc à favoriser le développement de ce type de moyen de transport.