Quelle prévoyance choisir quand on est TNS ?

Pourquoi choisir une prévoyance individuelle lorsqu'on est TNS ?

La forte baisse de revenus peut apporter d'énormes difficultés voire une incapacité à répondre aux besoins financiers du quotidien. C'est la raison pour laquelle des assureurs proposent des contrats de prévoyance complémentaire à tous les TNS. Pour conserver son train de vie ou celui de sa famille même en cas d'accident de la vie, il est possible de souscrire à ce type d'assurance.

Quel assureur choisir ?

Il existe de nombreuses compagnies d'assurances vous proposant de souscrire à un contrat ayant pour but de vous protéger en cas d'accident de la vie. Il s'agit de la prévoyance pour les travailleurs non salariés. Pour choisir parmi tous les assureurs vous proposant ce type de contrats, il est nécessaire de prendre en compte les compétences des professionnels concernés. Tournez-vous vers les avis clients et comparez plusieurs assureurs. Ceux qui ont les meilleurs avis sont probablement les mieux placés pour vous assurer de manière fiable et efficace. Pour trancher définitivement entre les meilleures assurances existantes, il vous est possible de demander des devis à chacune de compagnies d'assurances. La plupart du temps, ces devis sont gratuits et ils vous permettront de vous faire une idée du contrat le plus avantageux pour vous. Pour bénéficier des meilleures prestations dans le domaine de l'assurance, assurez-vous de choisir un assureur à votre écoute, capable de vous apporter tous les renseignements dont vous avez besoin et de vous conseiller en fonction de votre situation professionnelle et financière.

Quelles prestations rechercher ?

Il existe de nombreuses assurances prenant en charge les besoins financiers des travailleurs non-salariés et de leur famille lors de la survenue d'un accident de la vie. Elles sont composées d'experts très compétents dans le domaine qui sauront s'adapter à toutes les situations et proposer un service de qualité à chacun. Les garanties à rechercher dans ces compagnies d'assurance sont :

Une assurance décès : en cas de décès du travailleur non salarié assuré, l'assurance doit pouvoir faire bénéficier la famille du défunt d'une somme qui conviendra à votre situation.

Une assurance en cas de perte d'autonomie irréversible : il doit être possible de toucher une somme capable de vous soutenir financièrement.

La protection juridique : il est préférable de choisir un service qui mette à votre disposition une protection juridique très utile, dans votre vie professionnelle comme personnelle.

Des options supplémentaires : en plus de tous ces services, il est souvent possible de choisir des options supplémentaires. Des frais généraux professionnels peuvent être prise en charge par certaines assurances. Certaines d'entre elles proposent aussi une rente invalidité ou encore une rente de conjoint.

Conclusion

En tant que travailleur non salarié, vous avez tout intérêt à opter pour une assurance prenant en charge vos finances dans le cas d'un accident de la vie (décès, maladie, invalidité,...). Optez pour des services compétents mis en œuvre par des professionnels à votre écoute.