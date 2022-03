Rétrospective : Ada, leader historique de la location de voiture en France

Une histoire de confiance entre l'entreprise et ses franchisés

Avec un prix de l'essence en constante augmentation, des embouteillages permanents, ou encore la difficulté à trouver une place de parking, la location automobile semble avoir trouvé sa place auprès des conducteurs. Pour preuve, 62 % des Français déclarent ne plus vouloir posséder de voiture.

La solution paraît alors évidente : louer un véhicule en fonction de ses besoins. Voiture de tourisme, utilitaire à l'occasion d'un déménagement, et même sortie en deux roues, les offres sont nombreuses et permettent de varier les plaisirs.

Face à ce succès grandissant, la location automobile suscite l'intérêt des entrepreneurs. Le groupe Ada entre alors en scène, du démarrage du projet jusqu'à la mise sur pied de l'entreprise, il accompagne ses franchisés de A à Z. L'objectif est clair : créer son agence de location de voiture dans les meilleures conditions possibles.

Ada propose plusieurs offres et garantit un accompagnement exclusif. Plus d'une centaine de collaborateurs sont présents pour former et répondre aux questions, parfois complexes et juridiques, des futurs entrepreneurs. Grâce au large réseau client de la marque, les professionnels du secteur se voient déjà assurés de près de 30 % du chiffre d'affaires cible et de nombreux avantages : véhicules neufs au meilleur prix, outils informatiques indispensables ou encore une aide au marketing et à la communication.

Si l'aventure entrepreneuriale provoque certaines inquiétudes, légitimes, sur le déploiement de sa société, son financement, ou encore le chiffre d'affaires réalisé, le groupe a à cœur la réussite totale de ses adhérents. En témoigne cet avis sur la franchise Ada de Mickael Lecat :

« Les moyens sont importants en termes d'homme, en termes de technique, sans ce soutien le leadership ne serait pas au rendez-vous. »

Pour un lancement à temps plein ou en complément de revenus, les options sont nombreuses et permettent à chacun de s'y retrouver. Ada accompagne ses franchisés dans le développement de leur activité. Conseils personnalisés et mise à disposition de son réseau, le groupe met tout en œuvre pour garantir le succès de chacun.

Créer une entreprise à son image

Rester 100% indépendant, tout en bénéficiant de l'image de la marque, c'est la garantie promise par la firme. Pour répondre aux différentes attentes de ses franchisés, le groupe déploie plusieurs offres :

La création de son agence de location de voiture : grâce à des opportunités disponibles partout en France, chaque entrepreneur peut démarrer son activité d'où il le souhaite. Il est ensuite accompagné personnellement dans son projet et est formé pendant 6 semaines.

Le service Point Loc : idéal en complément de revenus, ce service permet à une entreprise déjà existante de se faire connaitre auprès du réseau de client Ada. Le franchisé ne prend aucun risque financier, les droits d'entrée sont exonérés, seul un forfait mensuel est à régler.

Ada Express, la location 100 % connectée : depuis 2017, Ada est présent sur le marché de la location libre-service. En avance sur son temps, la marque a massivement investi sur les nouvelles technologies pour proposer une expérience inédite. Fini les longues files d'attente et les heures d'ouverture d'agence, avec Ada Express, le client est totalement autonome. Grâce à son smartphone et l'application, il peut désormais disposer d'un véhicule à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit.

En perpétuelle évolution, le groupe n'en reste pas moins disponible pour ses adhérents. Son but ? Obtenir 100 % de réussite de la part de ses franchisés et satisfaire toujours plus de clients.