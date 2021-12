Secteur professionnel : pourquoi les murs d’images sont-ils incontournables ?

Des murs d'image pour transmettre des informations en direct

Placés dans des endroits stratégiques, ils ont l'occasion unique d'affirmer l'identité d'une entreprise, de faire passer un message, et de transmettre des informations en temps réel via une expérience immersive.

Horaires de réunions, graphiques, résultats, offres... Les informations sont diffusées au fur et à mesure qu'elles évoluent.

Les murs d'images sont aussi des outils puissants de fidélisation, tout aussi bien que de séduction. Les atouts marketing ne sont plus à prouver : ainsi, les professionnels du marketing B2B sont quasiment unanimes pour dire que les vidéos permettent aux utilisateurs de mieux comprendre les produits ou services d'une entreprise.

Des solutions de murs d'images pour le secteur professionnel

Pour aider les entreprises à communiquer de façon encore plus lisible, fluide et efficace, Vogel's, un des spécialistes du secteur, développe depuis 2002 sa gamme de Solutions de Mur d'Image pour le secteur professionnel, avec des produits faciles à installer et intuitifs à utiliser.

Les écrans se fixent au mur ou au plafond, selon les besoins et les espaces disponibles, garantissant l'essentiel : un arrimage solide, des équipements protégés, et une utilisation confortable en salle de conférences, dans les bureaux et les espaces publics. Chacun de ses produits est testé pour répondre aux normes les plus strictes en matière de sécurité, de résistance, et de durabilité, avec des marges très larges. Et il faut aussi qu'il soit mobile ? Vogel's a mis au point un kit complet pour une solution professionnelle de mur vidéo mobile. Un chariot pour mur vidéo.

Des solutions de murs d'images pour tous types d'écrans

Ses écrans ont été conçus pour s'aligner facilement, et, après installation, restent accessibles pour leur maintenance. Les solutions de montage de murs d'images déjà complètes conviennent ainsi au type d'écran : LED, LCD, Barco, et à du mur d'images 2 x 2 ou 3 x 3.

En cas d'impossibilité à installer son mur d'images 3 x 3 au mur, Vogel's a également mis au point un kit complet pour une solution professionnelle sol au plafond et peut également fournir des murs vidéo personnalisés.