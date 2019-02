Séminaire d'entreprise : Conseils pour choisir son lieu

Définir l'objectif de votre séminaire d'entreprise

Pour réussir tout événement, vous devez connaître ce pour quoi vous voulez l'organiser. Ainsi, commencez à vous poser les bonnes questions.

Quel genre de séminaire voulez-vous organiser ? Un séminaire d'intégration, un séminaire pour améliorer la visibilité de votre produit, un séminaire de direction, un séminaire de partage ou de formation ?

Quel est l'objectif de votre événement ? Resserrer les liens de vos équipes ? Informer ? Améliorer l'image de votre employeur ?

Combien d'invités voulez-vous accueillir ? 20, 100, 200 ou plus ?

Il s'avère crucial de répondre puis d'écrire sur un support la réponse à chacune de ces questions puisqu'elles orienteront considérablement le choix du lieu de votre futur séminaire. En effet, si vous songez à organiser un "team building", privilégiez un environnement aéré qui peut abriter des activités sportives ou artistiques. Choisissez un lieu susceptible de renforcer la cohésion et l'esprit d'équipe à l'intérieur de votre organisation, et ceci tout au long de la réunion.

En revanche, si vous songez à dispenser une formation aux membres de votre équipe, dirigez-vous vers une salle de réunion dotée au minimum d'un support de projection, d'un vidéoprojecteur et d'une connexion internet.

En outre, pensez à réaliser une estimation du nombre de participants qui assisteront à votre séminaire. Cela vous permettra de réserver un lieu en adéquation avec ce nombre et de pallier d'éventuels imprévus. Pour trouver facilement un lieu, il existe des plateformes d'organisation d'événements sur mesure comme SnapEvent, qui en plus de vous permettre de louer une salle à Paris (mais également à Bordeaux, Lyon et sur la Côte d'Azur), vous proposent un certain nombre de prestations (traiteur, boissons, animations, location de matériel ...) afin de faire de votre événement d'entreprise une totale réussite.

Prendre en compte le niveau de confidentialité de votre lieu de séminaire

Si les décisions que vous envisagiez de prendre lors de votre séminaire doivent rester confidentielles, alors choisissez un endroit sécurisé pour la tenue de votre séminaire. Vous pourrez ainsi vous retrouvez entre collaborateurs dans un lieu convivial, propice à l'échange et à la réflexion. Vous pourrez également profiter de ce cadre intime et privé pour faire émerger toute la créativité de vos collaborateurs.

Définir le budget que vous êtes prêt à dépenser

Le budget demeure le premier critère à regarder lors de l'organisation de tout événement. Alors, vous avez l'obligation d'estimer le coût de votre séminaire d'entreprise afin de câbler ce coût à votre budget. Combien avez-vous à consacrer à la location de votre salle et de l'ensemble des équipements dont vous auriez besoin ? Combien la restauration vous coûtera-t-elle ? Combien songez-vous à injecter dans l'animation ou la diffusion de votre événement d'entreprise ?



Pour résumer :

Pour que votre séminaire soit réussi et accompli, tâchez de choisir un lieu en accord avec l'image actuelle de votre entreprise et considérez attentivement votre budget.