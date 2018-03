Trecento AM, une entreprise en pleine croissance

Trecento AM, mais qui est ce champion de la croissance pour la deuxième année consécutive ?

Spécialiste de la gestion d'actifs, Trecento AM (Asset Management) se place parmi les sociétés distinguées dans le classement des 500 champions de la croissance dans l'Hexagone. Le classement, réalisé par Les Echos et Statista, regroupe les entreprises qui, entre 2013 et 2016, ont vu leur chiffre d'affaires bondir à hauteur de 49% en moyenne annualisée. Une position dont peut s'enorgueillir sans rougir la jeune société de gestion entrepreneuriale.

Déjà citée dans le classement de l'année précédente (portant sur la période 2012 à 2015), l'entreprise fondée et présidée par Alice Lhabouz a également été distinguée par le très sérieux Financial Times en 2017. Avec plus de 640% de croissance entre 2012 et 2015, la société de gestion se classe à la 189e place parmi les 1000 entreprises européennes les plus innovantes et en croissance !

Presse unanime, performance en constante hausse : qui se cache derrière Trecento Asset Management ? Éléments de réponses à découvrir ici et rendez-vous sur le site de Trecento AM pour en savoir plus.

La genèse de Trecento AM

Trecento AM est une société de gestion née à l'aube des années 2010. En quelques années, l'entreprise a su gagner la confiance de ses clients et devenir l'un des grands noms de la capitale française dans le domaine de la gestion d'actifs.

À l'origine du projet, Alice Lhabouz, qui a débuté sa carrière professionnelle au sein de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Elle rejoint par la suite Richelieu Finance au poste d'analyste financier buy-side, puis la Financière Meeschaert en tant que gérante privée.

Animée par une vision singulière de la finance, Alice Lhabouz décide de créer Trecento AM en 2011. Une petite entreprise parmi des géants qui semble pourtant avoir toutes les armes pour se démarquer, en témoignent sa croissance ainsi que les divers classements qui la distinguent.

Une société dédiée à la gestion de portefeuille

Forte de son expérience dans la gestion de comptes de clients, Alice Lhabouz s'est entourée de Christophe Pouchoy (précédemment banquier-conseil de Lehman Brothers puis de la banque Nomura, diplômé d'HEC Paris), afin de proposer aux investisseurs institutionnels et aux entrepreneurs, des fonds d'investissement sur des secteurs portés vers l'avenir. C'est dans cette optique qu'Alice Lhabouz lance les fonds Trecento Santé en 2012 et Trecento Robotique en 2016.



La particularité des fonds Trecento réside dans leur mode de gestion : des comités consultatifs composés d'analystes financiers et de dirigeants des secteurs concernés se réunissent fréquemment, l'objectif étant d'évoluer au plus près de l'économie réelle.

Un secteur en pleine croissance

Au-delà de la réussite florissante de la société Trecento AM, c'est tout le domaine de la gestion d'actifs, en France comme en Europe, qui présente aujourd'hui de belles et nombreuses opportunités. Les clients, institutionnels ou privés, souhaitent donner du sens à leur investissement, ce qui explique pourquoi les investisseurs portent un intérêt croissant à la gestion thématique. Pour Alice Lhabouz, choisir un fonds thématique c'est miser sur des secteurs de croissance et d'avenir (Robotique, Santé, Blockchain, Big Data...)