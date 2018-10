Une carte grise pour son vélo ?

Une fake news démentie

Ces dernières semaines, une nouvelle a agité les médias et la communauté des cyclistes : une carte grise serait bientôt rendue obligatoire pour les vélos, mesure inscrite dans la dernière version du projet de loi d'orientation des mobilités, « Faux ! (...) Il n'y aura évidemment pas la moindre « carte grise » et aucun document à porter sur soi ! » démentit alors sur Twitter, Elisabeth Borne, Ministre en charge des Transports.

Que prévoit le plan vélo ?

En réalité, le gouvernement est bel et bien en train de prévoir des mesures ayant pour objectif de lutter contre le vol, le recel de vélos et de permettre d'identifier les propriétaires. Au programme, le marquage des vélos et la mise en place d'un fichier national des propriétaires de cycles. A partir de 2020, ce marquage physique des vélos neufs sera obligatoire et à partir de 2021, ce sera au tour des vélos d'occasion vendus par des professionnels.

Les véhicules qui nécessitent une carte grise

Alors que le vélo n'est pas concerné par les cartes grises, et ne le sera apparemment pas à moyen terme, d'autres véhicules nécessitent toutefois une immatriculation : outre les voitures, camions, deux-roues et trois-roues, c'est le cas des caravanes et des remorques. En effet, la carte grise est obligatoire pour toutes les caravanes ou remorques dont le PTAC est égal ou supérieur à 500 kg. Une formalité à ne pas négliger en cas d'acquisition.

En cas d'achat d'un véhicule concerné par l'obtention d'une carte grise, le site CarteGriseMinute.fr propose un service rapide et fiable afin d'obtenir sa Carte Grise sans passer par la Préfecture. Une personne qui vient de faire l'acquisition d'un véhicule peut ainsi obtenir sa carte grise en 24h après la réception de son dossier.

Plus d'informations : CarteGriseMinute.fr, Tél : 0 899 37 00 37.