Usine-Online : des carports en aluminium à prix d’usine

Proposer des carports alu de haute qualité, personnalisables et sans intermédiaires : tel est l'objectif du groupe Usine-Online figurant parmi les principaux leaders européens de la vente en ligne de menuiserie sur-mesure.

« Qu'il s'agisse de nos carports, de nos portes de garage, de nos fenêtres et volets roulants, ou encore de nos pergolas et stores : tous nos produits sont fabriqués en France et sont sans surcoûts. Cela permet de garantir à nos clients des produits de qualité qui restent accessibles ! », expliquent à ce sujet les responsables du groupe.

Des carports en aluminium extrêmement résistants

Sur le site internet d'Usine-Online, les internautes peuvent retrouver de nombreux modèles de carports alu tels que des carports en pente ou en toit plat afin de protéger leur véhicule des intempéries. Le client peut choisir la teinte de l'armature à travers une importante palette de couleurs « RAL universel ».

« Nos carports sont conçus en aluminium, un matériau extrêmement résistant. Ils s'adaptent à toutes les caractéristiques issues du cahier des charges de nos clients. Vous pouvez opter, au choix, pour un carport adossé fixé au mur et soutenu par des poteaux, un carport entre murs (2 murs en L, 3 murs ou 4 murs), ou encore un carport autoporté avec quatre poteaux. Pour chaque maison, il existe une solution ! ».

L'objectif de l'entreprise est ainsi de proposer des produits sur mesure qui s'adaptent à tout type d'environnement. Des carports de 3 mètres 30 de hauteur peuvent par exemple être installés pour protéger un camping-car.

Un revêtement de 32 millimètres d'épaisseur

Pour le revêtement de la toiture, l'entreprise française a choisi d'équiper ses carports alu de plaques en polycarbonate ou en panneaux sandwichs avec deux lames d'aluminium comprenant de la mousse compensée qui isole du bruit et de la chaleur.

Grâce à son épaisseur de 32 millimètres, chaque revêtement propose une protection maximale et anti UV pour les utilisateurs qui peuvent personnaliser leur carport à travers plusieurs options, tel que le kit de lumières LED à activer depuis un interrupteur ou une télécommande. Ces derniers peuvent également choisir de rajouter un ou plusieurs poteaux au besoin.

Un configurateur intuitif pour réaliser son devis en ligne

Chaque client peut réaliser son devis en totale autonomie grâce au configurateur intuitif disponible sur le site internet d'Usine-Online. L'internaute sélectionne son modèle de carport alu en précisant les dimensions souhaitées, son coloris et ses options, afin de connaître le prix final du produit.

Après avoir réalisé son paiement par virement bancaire, par chèque, ou par carte bleue avec l'option du paiement en quatre fois, l'entreprise lance la fabrication directement en usine. Le carport est ensuite livré sous six à huit semaines selon la période.

L'installation du carport demandera une journée d'installation avec l'aide de trois personnes. Usine-Online à un partenariat avec la célèbre application « AlloVoisin » permettant à ses clients de faire appel à des voisins bricoleurs situés à proximité de chez eux.