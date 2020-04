Visiter New York en 3 jours : Les différentes étapes pour réussir votre séjour

Ce déplacement est en effet soumis à des étapes incontournables qui concernent à titre principal l'administration du pays que vous souhaitez découvrir. Il faudra en effet fournir un certain nombre d'informations à l'adresse des services publics concernés.

Pour les formalités essentielles et aussi pour apporter un peu de facilité et d'agrément à votre séjour, il sera également utile de prendre quelques dispositions particulières pour lesquelles il faudra se tourner vers cette bonne vieille administration française.

Mais une fois tout cela fait, vous serez fin prêt pour l'aventure enrichissante que constitue le voyage de 3 jours à New York.

Préparer le voyage : Les formalités

Les formalités pour votre voyage de 3 jours à New York sont de deux ordres : celles usuelles, communes à tout voyage vers l'étranger, et celles particulières, qui sont propres à votre projet de voyage.

Le billet d'avion

Comme pour tout voyage, vous aurez besoin de votre titre de transport : le billet d'avion. Il existe plusieurs agences de voyages auprès desquelles il est possible d'avoir ce document qui vous garantit une place dans un vol à destination de la "grosse pomme".

Le passeport

Il vous faudra également un passeport, document indispensable pour embarquer à destination d'un pays étranger. Pour obtenir votre passeport français, les documents à fournir sont une photo d'identité, un justificatif de domicile et un timbre fiscal qui coûte 86 € pour une personne majeure.

L'ESTA

Pour les citoyens d'un certain nombre de pays, dont la France, l'accès au territoire américain n'est pas conditionné par la délivrance d'un visa : ils en sont exemptés. Pour cette raison, à l'occasion de votre voyage de 3 jours à New York, vous ne serez pas tenu de solliciter un visa.

La formalité du visa est remplacée par une autre qui a vocation à être plus simple : l'ESTA.

Pour tout voyage à destination des Etats-Unis, vous devez disposer d'un Electronic System for Travel Authorization (ESTA) valide et rattaché à votre passeport. Pour cette formalité, il faut remplir un formulaire disponible en ligne et à l'adresse du ministère en charge de la sécurité des Etats-Unis.

Le coût de la démarche varie en fonction de l'assistance que vous requérez afin de le remplir.

Une fois délivré par l'administration concernée, l'ESTA est valable sur une durée de 2 ans et à l'égard de séjours de moins de trois mois sur le territoire américain. Il convient donc tout à fait pour votre voyage de 3 jours à New York, mais aussi pour des séjours ultérieurs que vous pourriez envisager.

Le permis de conduire international

Si vous prévoyez de conduire un véhicule durant votre séjour à New York, ou si vous préférez être opérationnel au cas où surviendrait la nécessité de conduire un véhicule, alors vous aurez certainement besoin d'un permis de conduire international.

Selon la règlementation en vigueur, pour un séjour de moins de trois mois aux Etats-Unis, il suffit aux citoyens français de présenter leur permis de conduire national et leur passeport pour se voir reconnaitre le droit de conduire une voiture sur le territoire américain.

Néanmoins, le permis international peut vous être réclamé au moment de louer une voiture ou lors d'un contrôle. Afin d'éviter toute situation fâcheuse, il est donc préférable et plus prudent de disposer de son permis de conduire international avant d'embarquer pour New York.

L'obtention d'un permis international en France est une procédure gratuite et dont la durée varie entre quelques heures et 15 jours. Elle nécessite les pièces suivantes :

Deux photos d'identité ;

Une pièce justificative de votre domicile ;

Une copie de votre permis de conduire ;

Une copie de votre carte d'identité ou de votre passeport ;

Un formulaire disponible en ligne, qu'il vous faudra remplir et signer.

Une fois l'ensemble des formalités accompli, il ne reste plus qu'à embarquer aux jour et heure prévus : destination New York !

Idée de programme pour découvrir New York dans le cadre d'un voyage de 3 jours

L'arrivée

En fonction du vol que vous aurez pris, il est probable que vous atterrirez au milieu de l'après-midi ou un peu plus tard, en fin de journée. Pour profiter le plus possible de votre voyage de 3 jours à New York, un choix judicieux consiste à réserver au préalable votre transfert de l'aéroport vers Manhattan.

Après avoir rallié l'hôtel ou votre lieu de résidence pour y laisser vos affaires et peut-être aussi pour vous rafraichir, il serait intéressant d'aller à la découverte du fameux carrefour de Time Square.

Bien que, grâce à la télévision et aux films, vous connaissiez déjà ses néons qui ne s'éteignent jamais et leurs publicités ininterrompues, vous risquez tout de même d'être dépaysé une fois sur place. De quoi bien entamer ce voyage de trois jours à New York.

Jour 1

A Brooklyn, sur la Brooklyn Heights Promenade, vous pourrez observer cette skyline de Manhattan dont on a tous entendu parler. Pour rejoindre Manhattan afin d'y déjeuner, vous emprunterez le pont de Brooklyn.

Dans le Financial District, vous pourrez visiter le musée du 11 septembre 2001, une date dont les événements tragiques ont été un tournant historique. Une vue inégalée sur l'ensemble de la ville de New York est accessible si vous prenez la peine de monter au sommet du One World Observatory.

A Wall Street, devant l'imposante bourse de New York, vous découvrirez la "fearless girl", une sculpture hautement symbolique et empreinte d'histoire. A Staten Island, vous pourrez traverser gratuitement la baie de la ville en ferry.

Après plusieurs heures de marche, cette traversée qui offre des paysages et des vues splendides sera bien reposante.

A la fin d'une telle journée, pas question de se coucher tôt ! Le Madison Square Garden ou le Yankee Stadium abritent des événements sportifs qui ne manqueront pas de vous intéresser. Si vous n'êtes pas féru de sport, que diriez-vous d'assister à une prestation artistique ?

Jour 2

La journée peut commencer à l'observatoire du Top of the Rock, avec l'Empire State Building juste en face. La cathédrale St-Patrick, la New York Public Library, la gare centrale et le siège de l'Organisation des Nations-Unies (ONU) sont autant de sites à découvrir.

Après une pause-déjeuner, vous pourrez contempler le Flatiron Building au croisement de Broadway et de la 5ème avenue. Et si vous avez tenu jusque-là sans déjeuner, reprenez des forces au Madison Square Park. Ensuite, par bus, en direction du sud, vous découvrirez le quartier de Greenwich Village.

En soirée, sur la terrasse du 86ème étage de l'Empire State Building, vous verrez le soleil se coucher sur la ville. Avant de se reposer des fatigues de la journée, il y a de multiples occasions pour prendre un verre en compagnie de new-yorkais ou d'autres touristes de diverses nationalités.

Jour 3

En direction de l'ouest, le Metropolitan Museum of Art ouvre ses portes dès 10 heures. Si cela ne vous intéresse pas vraiment, vous pouvez juste entrer dans Central Park qui regorge aussi de choses à découvrir. La prudence recommande de faire tôt le point pour le départ de New York.

Ce programme est suggéré pour permettre de visiter New York facilement. En fonction de ses centres d'intérêt, chacun peut le modifier et l'adapter. L'essentiel consiste avant tout à profiter au mieux de votre voyage de 3 jours à New York.