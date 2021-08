Votre véhicule est bon pour la casse : que faut-il faire ?

C'est un expert mandaté par votre assurance auto qui se chargera de déclarer votre voiture « épave ». Selon les garanties présentes dans votre contrat et les circonstances du sinistre, vous allez pouvoir bénéficier d'une indemnisation de l'assurance. Il est donc primordial de disposer d'une bonne assurance auto comme la garantie valeur à neuf que propose par exemple Ornikar Assurance. Vous disposez ensuite de 30 jours pour accepter ou refuser l'offre d'indemnisation. Pensez aussi à votre assurance auto ! Si vous ne souhaitez pas racheter une nouvelle voiture, le plus simple c'est de résilier votre contrat d'assurance auto avec une lettre recommandée. Envie de racheter une nouvelle voiture ? Un transfert d'assurance auto peut être effectué. C'est un gain de temps non négligeable ! Si le projet d'achat n'est pas pour maintenant, vous pouvez choisir de suspendre votre contrat d'assurance auto via une lettre recommandée en indiquant la durée de la suspension ainsi que la raison.

Une fois à la casse, votre vieille guimbarde sera dépolluée démontée et broyée si on ne peut rien en faire ! Pour les autres, il est possible de récupérer les pièces détachées pour leur donner une seconde vie ainsi que la matière première comme le verre le plastique et la ferraille qui seront employés à la fabrication d'autres produits. La logique actuelle est plutôt : rien ne se jette, tout se transforme ! Si vous êtes d'humeur créatif, voici quelques exemples insolites de recyclages d'épaves de voiture en déco et qui ne plaira pas qu'aux passionnées d'automobile. La voiture entière pourra faire office de bureau, billard et même de piscine. Le toit découpé peut devenir une table basse, une jante une horloge, et des pneus, un évier, un pouf ou encore une jardinière. Gardez la banquette arrière, ça peut faire un joli canapé !