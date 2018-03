Les Premières lancent le Make Her Day

Vous êtes entrepreneurE en action ou dans l'âme, une équipe mixte innovante et créative, vous avez envie et/ou besoin d'être challengée, boostée et accompagnée, le Maker Her Day est pour vous !

Lancé par Les Premières, le premier réseau d'incubateurs dédiée aux femmes entrepreneures et aux équipes mixtes, le Make Her Day entend bien agiter l'immense potentiel économique que représente l'entrepreneuriat au féminin. C'est vrai qu'en la matière, Les Premières sont reconnues depuis plus de 10 ans comme agitateur de lignes, créatrices de valeur et de croissance. Avec un objectif clairement défini : agir pour faire grandir et diffuser un modèle de réussite entrepreneurial plus mixte, plus innovant, plus diversifié, plus humain et plus performant.

Zéro blabla, 100% action !

Avec son réseau ancré sur tout le territoire, Les Premières ambitionnent de réunir des entrepreneures venant de toute la France mais également les partenaires de la fédération et le grand public. Le but ? Créer un rendez-vous annuel de rencontres, d'entre-aide, d'actions et de solutions pour toutes celles qui n'osent pas encore élever la voix. Journée d'enrichissement avant-tout, le Make Her day est un lieu d'échanges et de réflexions sur tous les projets d'entreprise, à tous les stades de développement et à destination de toutes et tous.

Le programme est composé en trois temps forts : un accueil avec un atelier créatif ayant pour but de dynamiser la journée et de connecter les acteurs du Make Her Day, un temps de Speed Meeting afin de répondre aux questions des porteuses de projet et pouvoir leur apporter des outils concrets ; et un temps consacré au financement avec des ateliers orchestrés par des professionnels du secteur.

En résumé : 1heure de créativité, 3 heures d'échanges, 4 heures de Speed-meeting, 4 heures d'atelier et 249 rencontres ! De quoi booster les plus hésitantes des entrepreneurEs.

..............................................................

Make Her Day le 3 avril de 10h à 18 h - 10 rue des Terres au Curé - Paris 13

Inscription par ici