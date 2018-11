1000 milliards de dollars

Ce chiffre revient régulièrement dans l'actualité.

C'était la valeur atteinte pour la première fois par un groupe, Apple.

Puis par un autre, Amazon.

Mais c'est maintenant la valeur qui s'est évaporée, depuis leur record de hausse, chez les leaders de la techno américaine, les FAANG, Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google.

DU JAMAIS VU DEPUIS 2008

L'indice des valeurs technologiques, le Nasdaq, connaît pour l'instant son plus mauvais trimestre depuis la faillite de Lehman en 2008.

Les mêmes valeurs technologiques qui ont alimenté la hausse exceptionnelle des valeurs américaines, sont aujourd'hui à l'origine de leur baisse, une baisse qui entraîne tous les indices boursiers mondiaux.

UNE BAISSE MONDIALE

L'indice des actions mondiales, le FTSE All World Index est en baisse de plus de 7% pour l'année. C'est sa plus mauvaise performance depuis 2011. Nous vous rappelons les raisons avancées pour expliquer cette baisse : la tension entre la Chine et les États-Unis, le ralentissement de la croissance mondiale, les craintes d'une fin de cycle de croissance aux US, les tensions politiques au sein de l'Europe et, surtout, la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis.

LE BON TERME

Il n'y aura plus de paix entre les États-Unis et la Chine.

Trump n'en veut pas.

Mais il y aura un cessez-le-feu.

C'est le bon terme.

Dès le G20 de Buenos Aires le 30 novembre peut être.

Le temps pour les deux belligérants de soigner leurs blessés. Du côté américain, la Bourse et quelques entreprises sous pression. Du côté chinois, la croissance.

Mais cet affrontement ne se terminera pas.

C'est l'affrontement du siècle.

L'histoire d'un pays qui veut empêcher un autre pays de prendre sa place.

22 JOURS

C'est la durée maximum d'une garde à vue au Japon.

Sans avocat.

Carlos Ghosn est donc toujours...

